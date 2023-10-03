Тренер «Коламбуса»: Дмитрий Воронков разнесет НХЛ
Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Паскаль Венсан рассказал о прогрессе российского хоккеиста.
Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Паскаль Венсан рассказал о прогрессе российского хоккеиста.
В проведенном в рамках предсезонной подготовки товарищеском матче с «Сент-Луис Блюз» Дмитрий Воронков отметился ассистом.
«Он знает свой стиль. Он знает, что может предложить команде. Это крупный парень, который разнесет НХЛ. Не знаю, как рано это случится, но в какой-то момент этот человек станет зверем в НХЛ», — приводит в соцсетях слова Паскаля Венсана журналист Брайан Хеджер.
«Коламбус Блю Джекетс» победил «Сент-Луис» со счетом 5:3.
23-летний Воронков — воспитанник хоккейной школы ангарского «Ермака» в КХЛ играл за «Ак Барс». За казанский клуб нападающий провел 182 матча в КХЛ, набрал 74 очка (37+37).
В мае 2023 года Воронков подписал двухлетний контракт новичка с клубом НХЛ «Коламбус Блю Джекетс».