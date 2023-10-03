Тренер «Коламбуса»: Дмитрий Воронков разнесет НХЛ

«Он знает свой стиль. Он знает, что может предложить команде. Это крупный парень, который разнесет НХЛ. Не знаю, как рано это случится, но в какой-то момент этот человек станет зверем в НХЛ», — приводит в соцсетях слова Паскаля Венсана журналист Брайан Хеджер.