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12:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Тренер «Коламбуса»: Дмитрий Воронков разнесет НХЛ

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Паскаль Венсан рассказал о прогрессе российского хоккеиста.

Коламбус
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Источник: РИА "Новости"

В проведенном в рамках предсезонной подготовки товарищеском матче с «Сент-Луис Блюз» Дмитрий Воронков отметился ассистом.

«Он знает свой стиль. Он знает, что может предложить команде. Это крупный парень, который разнесет НХЛ. Не знаю, как рано это случится, но в какой-то момент этот человек станет зверем в НХЛ», — приводит в соцсетях слова Паскаля Венсана журналист Брайан Хеджер.

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Сент-Луис» со счетом 5:3.

23-летний Воронков — воспитанник хоккейной школы ангарского «Ермака» в КХЛ играл за «Ак Барс». За казанский клуб нападающий провел 182 матча в КХЛ, набрал 74 очка (37+37).

В мае 2023 года Воронков подписал двухлетний контракт новичка с клубом НХЛ «Коламбус Блю Джекетс».

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