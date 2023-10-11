Гол Барбашева помог «Вегасу» одержать первую победу в новом сезоне НХЛ

Перед началом матча хоккеисты «Вегаса» приняли участие в торжественной церемонии поднятия чемпионского баннера сезона-2022/23 под своды дворца. Во время церемонии капитан «Вегаса» Марк Стоун дернул за ручку огромного игрового автомата, на экране которого выпали три Кубка Стэнли, после чего всю площадку засыпало электронными монетами.

В прошлом сезоне «Вегас Голден Найтс» впервые в истории НХЛ стал обладателем Кубка Стэнли, обыграв в финальной серии «Флориду Пантерз» (4−1). В составе клуба из Невады чемпионом стал российский нападающий Иван Барбашев, который по ходу сезона был обменян в команду. После этого 27-летний хоккеист заключил с клубом контракт на пять лет.