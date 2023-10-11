Гол Барбашева помог «Вегасу» одержать первую победу в новом сезоне НХЛ
«Вегас Голден Найтс» дома обыграл «Сиэтл Кракен» (4:1) в первом матче регулярного чемпионата НХЛ.
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«Вегас Голден Найтс» дома обыграл «Сиэтл Кракен» (4:1) в первом матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе действующих обладателей Кубка Стэнли шайбами отметились Чендлер Стивенсон (8'), Джонатан Маршессо (15'), Иван Барбашев (22') и Джек Айкел (59'). У «Сиэтла» единственной шайбой отметился Джаред Макканн (29').
Перед началом матча хоккеисты «Вегаса» приняли участие в торжественной церемонии поднятия чемпионского баннера сезона-2022/23 под своды дворца. Во время церемонии капитан «Вегаса» Марк Стоун дернул за ручку огромного игрового автомата, на экране которого выпали три Кубка Стэнли, после чего всю площадку засыпало электронными монетами.
В прошлом сезоне «Вегас Голден Найтс» впервые в истории НХЛ стал обладателем Кубка Стэнли, обыграв в финальной серии «Флориду Пантерз» (4−1). В составе клуба из Невады чемпионом стал российский нападающий Иван Барбашев, который по ходу сезона был обменян в команду. После этого 27-летний хоккеист заключил с клубом контракт на пять лет.