Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Сочи
СКА
54
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
Автомобилист
32
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Куньлунь РС
Б
34
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Северсталь
43
Хоккей. НХЛ
28.10
Вегас
Чикаго
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Ак Барс
63
Хоккей. НХЛ
28.10
Вашингтон
Миннесота
Хоккей. НХЛ
28.10
Каролина
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
28.10
Нью-Джерси
Баффало
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Металлург Мг
51
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Динамо Мн
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
28.10
Аризона
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
28.10
Ванкувер
Сент-Луис
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
04:00
Калгари
Сент-Луис
03
04:00
Эдмонтон
Рейнджерс
03
03:00
Даллас
Торонто
14
02:30
Филадельфия
Миннесота
62
02:30
Айлендерс
Оттава
32
02:00
Бостон
Анахайм
ОТ
34
02:00
Детройт
Виннипег
14
02:00
Каролина
Сиэтл
ОТ
32
Хоккей. НХЛ. Все результаты
25 октября, источник: Sportmail.ru

Капризов, Тарасенко и Бучневич — самые результативные россияне игрового дня в НХЛ

Минувшей ночью в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) состоялся первый в истории лиги Frozen Frenzy (англ. — ледовое безумие), по ходу которого за один игровой день состоялись 16 матчей с участием всех команд лиги.

Миннесота
Оттава
Сент-ЛуисНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Все игры по ходу дня начинались друг за другом с разницей в 15 минут.

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 3, 25.10.2023, 4:00

Миннесота7Эдмонтон4

Самыми результативными российскими игроками минувшего игрового дня стали нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, нападающий «Оттавы Сенаторз» Владимир Тарасенко и нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич.

Капризов сделал три результативные передачи во втором периоде домашнего матча с «Эдмонтон Ойлерз» (7:4). Россиянин был признан второй звездой матча и вышел на второе место в списке лучших бомбардиров лиги среди россиян. На его счету 9 (2+7) очков в шести сыгранных матчах.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме того, Капризов провел 30-й матч за клуб с двумя и более очками в одном периоде и вышел на четвертое место по этому показателю в истории «Миннесоты», сравнявшись с Пьером-Марком Бушаром. Впереди по этому показателю только легенды клуба Зак Паризе (38), Мариан Габорик (54) и Микко Койву (63).

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 3, 25.10.2023, 1:45

Оттава4Баффало6

Благодаря этой победе «Миннесота» поднялась на шестое место в Западной конференции. Следующую встречу команда проведет в пятницу, 27 октября, и сыграет на выезде против «Филадельфии Флайерз».

Шайба и передача Владимира Тарасенко не помогла его команде дома одолеть «Баффало Сэйбрз» (4:6). На 56-й минуте россиянин реализовал единственный бросок в створ ворот, забив второй гол своей команды. Также он поучаствовал в первой шайбе «Оттавы» во втором периоде, которую забил канадский защитник Джэйкоб Чикран.

Во время загрузки произошла ошибка.

31-летний Тарасенко является лучшим бомбардиром «Оттавы» на текущий момент. На его счету 8 (3+5) очков в шести сыгранных матчах, а также второй лучший в команде показатель полезности — «+6».

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 3, 25.10.2023, 3:45

Виннипег4Сент-Луис2

«Оттава» занимает 10-е место в Восточной конференции. Следующим соперником «сенаторов» станет «Нью-Йорк Айлендерс», с которыми команда на выезде сыграет в пятницу, 27 октября.

Павел Бучневич триумфально вернулся на лед после того, как пропустил две игры из-за травмы верхней части тела. 28-летний нападающий отметился шайбой и результативной передачей в выездном матче против «Виннипег Джетс» (2:4). Для Бучневича это первые набранные очки в нынешнем сезоне.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Сент-Луис» занимает 10-е место в Западной конференции. «Блюзмены» продолжат свою выездную серию в Канаде 27 октября матчем с «Калгари Флэймз».

Другие результаты игрового дня

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 3, 25.10.2023, 2:00

Тампа-Бэй3Каролина0

«Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Каролину Харрикейнз» (3:0). Защитник Михаил Сергачев и нападающий Никита Кучеров записали на свой счет по голевой передаче. Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 20 из 23 бросков по своим воротам.

«Даллас Старз» на выезде обыграл «Питтсбург Пингвинз» (4:1). Заброшенной шайбой отметился нападающий «Далласа» Евгений Дадонов. Самый результативный игрок «Питтсбурга» в этом сезоне Евгений Малкин прервал свою четырехматчевую результативную серию и закончил матч с худшим показателем полезности в команде — «-3».

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 3, 25.10.2023, 2:30

Питтсбург1Даллас4

«Колорадо Эвеланш» на выезде одолел «Нью-Йорк Айлендерс» (7:4). Место в воротах обеих команд заняли российские вратари. Александр Георгиев отразил 28 бросков по своим воротам из 32, выиграл шестой матч подряд в НХЛ и тем самым, помог «Колорадо» установить рекорд по числу гостевых побед в НХЛ подряд (15). Также в составе «лавин» ассистентским дублем отметился нападающий Валерий Ничушкин. На счету вратаря «Айлендерс» Ильи Сорокина 34 спасения из 39.

«Анахайм Дакс» на выезде одержали волевую победу над «Коламбус Блю Джекетс» (3:2 ОТ). В первых шайбах обеих команд поучаствовали российские игроки — сначала точной передачей на Эмиля Бемстрома отметился защитник «Коламбуса» Иван Проворов, затем 19-летний защитник «Анахайма» Павел Минтюков ассистировал Райану Строуму.

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 3, 25.10.2023, 4:15

Нэшвилл2Ванкувер3

«Ванкувер Кэнакс» на выезде обыграл «Нэшвилл Предаторс» (3:2). Российский нападающий гостей Илья Михеев открыл счет в этой встрече, забив первый гол после возвращения на лед после операции на колене, из-за которой он не играл с конца января. Голевой передачей на Михеева отметился его соотечественник Андрей Кузьменко.

«Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде переиграли «Калгари Флэймз» (3:1). Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей в большинстве на Криса Крайдера. Вратарь команды Игорь Шестеркин отразил 23 броска по своим воротам из 24.

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 3, 25.10.2023, 4:45

Калгари1Рейнджерс3

«Лос-Анджелес Кингз» дома победил «Аризону Койотис» (6:3). В пятой шайбе «королей» поучаствовал защитник Владислав Гавриков.

В заключительной встрече игрового дня «Вегас Голден Найтс» дома обыграл «Филадельфию Флайерз» (3:2) и довел свою серию побед до семи матчей. Счет в матче был открыл благодаря точному броску нападающего «рыцарей» Ивана Барбашева.

Вегас
3:2
1:2, 0:0, 2:0
Филадельфия
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Тайсон Фьюри оказался тяжелее Фрэнсиса Нганну перед боем в Эр-Рияде
Стало известно количестве поданных заявок на билеты на Евро-2024
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь