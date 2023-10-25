Капризов, Тарасенко и Бучневич — самые результативные россияне игрового дня в НХЛ

Все игры по ходу дня начинались друг за другом с разницей в 15 минут.

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 3, 25.10.2023, 4:00 Миннесота 7 Эдмонтон 4

Самыми результативными российскими игроками минувшего игрового дня стали нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, нападающий «Оттавы Сенаторз» Владимир Тарасенко и нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич.

Капризов сделал три результативные передачи во втором периоде домашнего матча с «Эдмонтон Ойлерз» (7:4). Россиянин был признан второй звездой матча и вышел на второе место в списке лучших бомбардиров лиги среди россиян. На его счету 9 (2+7) очков в шести сыгранных матчах.

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Кроме того, Капризов провел 30-й матч за клуб с двумя и более очками в одном периоде и вышел на четвертое место по этому показателю в истории «Миннесоты», сравнявшись с Пьером-Марком Бушаром. Впереди по этому показателю только легенды клуба Зак Паризе (38), Мариан Габорик (54) и Микко Койву (63).

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 3, 25.10.2023, 1:45 Оттава 4 Баффало 6

Благодаря этой победе «Миннесота» поднялась на шестое место в Западной конференции. Следующую встречу команда проведет в пятницу, 27 октября, и сыграет на выезде против «Филадельфии Флайерз».

Шайба и передача Владимира Тарасенко не помогла его команде дома одолеть «Баффало Сэйбрз» (4:6). На 56-й минуте россиянин реализовал единственный бросок в створ ворот, забив второй гол своей команды. Также он поучаствовал в первой шайбе «Оттавы» во втором периоде, которую забил канадский защитник Джэйкоб Чикран.

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31-летний Тарасенко является лучшим бомбардиром «Оттавы» на текущий момент. На его счету 8 (3+5) очков в шести сыгранных матчах, а также второй лучший в команде показатель полезности — «+6».

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 3, 25.10.2023, 3:45 Виннипег 4 Сент-Луис 2

«Оттава» занимает 10-е место в Восточной конференции. Следующим соперником «сенаторов» станет «Нью-Йорк Айлендерс», с которыми команда на выезде сыграет в пятницу, 27 октября.

Павел Бучневич триумфально вернулся на лед после того, как пропустил две игры из-за травмы верхней части тела. 28-летний нападающий отметился шайбой и результативной передачей в выездном матче против «Виннипег Джетс» (2:4). Для Бучневича это первые набранные очки в нынешнем сезоне.

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«Сент-Луис» занимает 10-е место в Западной конференции. «Блюзмены» продолжат свою выездную серию в Канаде 27 октября матчем с «Калгари Флэймз».

Другие результаты игрового дня

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 3, 25.10.2023, 2:00 Тампа-Бэй 3 Каролина 0

«Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Каролину Харрикейнз» (3:0). Защитник Михаил Сергачев и нападающий Никита Кучеров записали на свой счет по голевой передаче. Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 20 из 23 бросков по своим воротам.

«Даллас Старз» на выезде обыграл «Питтсбург Пингвинз» (4:1). Заброшенной шайбой отметился нападающий «Далласа» Евгений Дадонов. Самый результативный игрок «Питтсбурга» в этом сезоне Евгений Малкин прервал свою четырехматчевую результативную серию и закончил матч с худшим показателем полезности в команде — «-3».

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 3, 25.10.2023, 2:30 Питтсбург 1 Даллас 4

«Колорадо Эвеланш» на выезде одолел «Нью-Йорк Айлендерс» (7:4). Место в воротах обеих команд заняли российские вратари. Александр Георгиев отразил 28 бросков по своим воротам из 32, выиграл шестой матч подряд в НХЛ и тем самым, помог «Колорадо» установить рекорд по числу гостевых побед в НХЛ подряд (15). Также в составе «лавин» ассистентским дублем отметился нападающий Валерий Ничушкин. На счету вратаря «Айлендерс» Ильи Сорокина 34 спасения из 39.

«Анахайм Дакс» на выезде одержали волевую победу над «Коламбус Блю Джекетс» (3:2 ОТ). В первых шайбах обеих команд поучаствовали российские игроки — сначала точной передачей на Эмиля Бемстрома отметился защитник «Коламбуса» Иван Проворов, затем 19-летний защитник «Анахайма» Павел Минтюков ассистировал Райану Строуму.

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 3, 25.10.2023, 4:15 Нэшвилл 2 Ванкувер 3

«Ванкувер Кэнакс» на выезде обыграл «Нэшвилл Предаторс» (3:2). Российский нападающий гостей Илья Михеев открыл счет в этой встрече, забив первый гол после возвращения на лед после операции на колене, из-за которой он не играл с конца января. Голевой передачей на Михеева отметился его соотечественник Андрей Кузьменко.

«Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде переиграли «Калгари Флэймз» (3:1). Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей в большинстве на Криса Крайдера. Вратарь команды Игорь Шестеркин отразил 23 броска по своим воротам из 24.

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 3, 25.10.2023, 4:45 Калгари 1 Рейнджерс 3

«Лос-Анджелес Кингз» дома победил «Аризону Койотис» (6:3). В пятой шайбе «королей» поучаствовал защитник Владислав Гавриков.