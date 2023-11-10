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10:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Кучеров забросил шайбу в четвертом подряд матче в НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Чикаго Блэкхоукс» (3:5).

Тампа-Бэй
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Источник: Reuters

В середине первого периода 30-летний россиянин удачно сыграл на добивании, забросив вторую шайбу своей команды. Кучеров отметился заброшенными шайбами в каждом из четырех последних матчей.

Во время загрузки произошла ошибка.

В первой шайбе «Тампы» в этой игре поучаствовал его соотечественник Михаил Сергачев, отдавший результативную передачу при розыгрыше большинства. Шайбу на свой счет записал канадец Энтони Сирелли.

На счету Кучерова в этом сезоне 23 (11+12) очка в 14 матчах. Минувшей ночью россиянин потерял лидерство в гонке лучших бомбардиров сезона, пропустив вперед нападающего «Ванкувер Кэнакс» Элиаса Петтерсона, у которого теперь 24 (7+17) балла в 13 играх. При этом Кучеров поднялся на вторую строчку в гонке лучших снайперов сезона — впереди него только нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, в активе которого 13 шайб.

«Тампа-Бэй» идет на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч «молнии» проведут в воскресенье, 12 ноября, дома против «Каролины Харрикейнз».

Другие результаты игрового дня:

«Бостон Брюинз» дома обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» (5:2). Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 30 из 34 бросков по своим воротам. Защитник «островитян» Александр Романов пока остается в этом сезоне без набранных очков, но в данной игре получил наибольшее игровое время в команде — почти 24 минуты.

«Даллас Старз» на выезде одержал волевую победу над «Коламбус Блю Джекетс» (5:2). Клуб из Техаса был вынужден отыгрываться с 0:2 — вторую шайбу в их ворота забросил Кирилл Марченко, в ассистентах Дмитрий Воронков. Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов закончил матч с худшим показателем полезности в команде — «-3».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Сент-Луис Блюз» дома оказался сильнее «Аризоны Койотис» (2:1). В победной шайбе поучаствовал Павел Бучневич, отдавший результативную передачу на Роберта Томаса.

Тампа-Бэй
3:5
2:4, 0:1, 1:0
Чикаго
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