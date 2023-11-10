Кучеров забросил шайбу в четвертом подряд матче в НХЛ

В середине первого периода 30-летний россиянин удачно сыграл на добивании, забросив вторую шайбу своей команды. Кучеров отметился заброшенными шайбами в каждом из четырех последних матчей.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=f39def70eb19393e&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239739" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В первой шайбе «Тампы» в этой игре поучаствовал его соотечественник Михаил Сергачев, отдавший результативную передачу при розыгрыше большинства. Шайбу на свой счет записал канадец Энтони Сирелли.

На счету Кучерова в этом сезоне 23 (11+12) очка в 14 матчах. Минувшей ночью россиянин потерял лидерство в гонке лучших бомбардиров сезона, пропустив вперед нападающего «Ванкувер Кэнакс» Элиаса Петтерсона, у которого теперь 24 (7+17) балла в 13 играх. При этом Кучеров поднялся на вторую строчку в гонке лучших снайперов сезона — впереди него только нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, в активе которого 13 шайб.

«Тампа-Бэй» идет на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч «молнии» проведут в воскресенье, 12 ноября, дома против «Каролины Харрикейнз».

Другие результаты игрового дня:

«Бостон Брюинз» дома обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» (5:2). Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 30 из 34 бросков по своим воротам. Защитник «островитян» Александр Романов пока остается в этом сезоне без набранных очков, но в данной игре получил наибольшее игровое время в команде — почти 24 минуты.

«Даллас Старз» на выезде одержал волевую победу над «Коламбус Блю Джекетс» (5:2). Клуб из Техаса был вынужден отыгрываться с 0:2 — вторую шайбу в их ворота забросил Кирилл Марченко, в ассистентах Дмитрий Воронков. Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов закончил матч с худшим показателем полезности в команде — «-3».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=533a1fccbc80143b&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239738" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.