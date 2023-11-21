Россию могут не допустить до участия в международном турнире НХЛ

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига совместно NHLPA работает над созданием международного турнира сборных, который пройдет в феврале 2025 года. Турнир не обязательно должен соответствовать формату Кубка мира, который НХЛ и NHLPA проводили в 1996, 2004 и 2016 годах.

«Скорее всего, России не будет. В данном случае речь идет о более серьезной проблеме. Есть федерации, которые не разрешают своим игрокам участвовать в турнире с россиянами. Вы должны принимать во внимание все это», — приводит слова Уолша Yardbarker.