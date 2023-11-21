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10:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Россию могут не допустить до участия в международном турнире НХЛ

Глава Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) Марти Уолш заявил, что российские игроки, скорее всего, не примут участия в международном турнире НХЛ в феврале 2025 года.

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Источник: РИА "Новости"

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига совместно NHLPA работает над созданием международного турнира сборных, который пройдет в феврале 2025 года. Турнир не обязательно должен соответствовать формату Кубка мира, который НХЛ и NHLPA проводили в 1996, 2004 и 2016 годах.

«Скорее всего, России не будет. В данном случае речь идет о более серьезной проблеме. Есть федерации, которые не разрешают своим игрокам участвовать в турнире с россиянами. Вы должны принимать во внимание все это», — приводит слова Уолша Yardbarker.

В международном турнире 2025 года примут участие сборные Канады, США, Финляндии и Швеции. Организаторы хотят провести игры в Европе. Уолш намекнул, что НХЛ и NHLPA последуют примеру МОК в отношении участия российских игроков в Олимпийских играх 2026 года.

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