Россию могут не допустить до участия в международном турнире НХЛ
Глава Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) Марти Уолш заявил, что российские игроки, скорее всего, не примут участия в международном турнире НХЛ в феврале 2025 года.
Глава Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) Марти Уолш заявил, что российские игроки, скорее всего, не примут участия в международном турнире НХЛ в феврале 2025 года.
Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига совместно NHLPA работает над созданием международного турнира сборных, который пройдет в феврале 2025 года. Турнир не обязательно должен соответствовать формату Кубка мира, который НХЛ и NHLPA проводили в 1996, 2004 и 2016 годах.
«Скорее всего, России не будет. В данном случае речь идет о более серьезной проблеме. Есть федерации, которые не разрешают своим игрокам участвовать в турнире с россиянами. Вы должны принимать во внимание все это», — приводит слова Уолша Yardbarker.
В международном турнире 2025 года примут участие сборные Канады, США, Финляндии и Швеции. Организаторы хотят провести игры в Европе. Уолш намекнул, что НХЛ и NHLPA последуют примеру МОК в отношении участия российских игроков в Олимпийских играх 2026 года.