Сергей Брылин войдет в Зал славы клуба НХЛ «Нью-Джерси Девилз»
С 2022 года Сергей Брылин работает ассистентом главного тренера «Нью-Джерси».
Нью-Джерси
С 2022 года Сергей Брылин работает ассистентом главного тренера «Нью-Джерси».
Россиянин Сергей Брылин будет включен в Зал славы клуба НХЛ «Нью-Джерси Девлз», сообщается на сайте лиги.
«Мы гордимся и имеем честь назвать Сергея Брылина вторым в истории клуба членом Зала славы. Сергей знал, что нужно, чтобы выиграть чемпионат, что это значит для Нью-Джерси и как это навсегда связывает его с нашими замечательными болельщиками. Проведя всю свою 13-летнюю карьеру в НХЛ за “Девилз”, он продолжает делать Нью-Джерси своим домом. Теперь, будучи членом тренерского штаба “Нью-Джерси Девилз”», Брылин стал неоценимым дополнением к нашей нынешней команде«, — приводит пресс-служба слова управляющего партнера клуба Дэвида Блитцера.