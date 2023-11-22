Сергей Брылин войдет в Зал славы клуба НХЛ «Нью-Джерси Девилз»

Сергей Брылин всю карьеру в НХЛ провел в “Нью-Джерси”, играя за клуб с 1994 по 2008 год, За это время он сыграл в 765 матчах, набрав 308 очков (129 шайб + 179 передач), и является одним из пяти игроков в истории клуба, которые трижды выигрывали Кубок Стэнли — в 1995, 2000 и 2003 годах.

В составе сборной России Брылин стал бронзовым призером чемпионата мира 2007 года в Москве. В России он играл за ЦСКА, воскресенский “Химик”, петербургский СКА и новокузнецкий “Металлург”.