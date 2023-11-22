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13:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Сергей Брылин войдет в Зал славы клуба НХЛ «Нью-Джерси Девилз»

С 2022 года Сергей Брылин работает ассистентом главного тренера «Нью-Джерси».

Нью-Джерси
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Источник: ХК "Нью-Джерси"

Россиянин Сергей Брылин будет включен в Зал славы клуба НХЛ «Нью-Джерси Девлз», сообщается на сайте лиги.

«Мы гордимся и имеем честь назвать Сергея Брылина вторым в истории клуба членом Зала славы. Сергей знал, что нужно, чтобы выиграть чемпионат, что это значит для Нью-Джерси и как это навсегда связывает его с нашими замечательными болельщиками. Проведя всю свою 13-летнюю карьеру в НХЛ за “Девилз”, он продолжает делать Нью-Джерси своим домом. Теперь, будучи членом тренерского штаба “Нью-Джерси Девилз”», Брылин стал неоценимым дополнением к нашей нынешней команде«, — приводит пресс-служба слова управляющего партнера клуба Дэвида Блитцера.

49-летний россиянин станет вторым членом организованного в 2017 году Зала славы команды после первого владельца “Девилз” Джона Макмаллена.

Торжественная церемония пройдет 20 января перед домашним матчем регулярного чемпионата против “Даллас Старз”.

Сергей Брылин всю карьеру в НХЛ провел в “Нью-Джерси”, играя за клуб с 1994 по 2008 год, За это время он сыграл в 765 матчах, набрав 308 очков (129 шайб + 179 передач), и является одним из пяти игроков в истории клуба, которые трижды выигрывали Кубок Стэнли в 1995, 2000 и 2003 годах.
В составе сборной России Брылин стал бронзовым призером чемпионата мира 2007 года в Москве. В России он играл за ЦСКА, воскресенский “Химик”, петербургский СКА и новокузнецкий “Металлург”.

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