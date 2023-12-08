Овечкин первым из российских игроков набрал 1500 очков в НХЛ

В составе хозяев дублем отметился Дилан Строум (25', 50'), еще по одной шайбе забросили белорус Алексей Протас (8') и россиянин Евгений Кузнецов (38').

У гостей забивали Тайлер Сегин (16'), Мэйсон Маршмент (35') и дважды Роопе Хинц (42', 54').

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поучаствовал во второй шайбе Строума и записал на свой счет результативную передачу, которая принесла ему юбилейное 1500-е очко в НХЛ. Овечкин стал первым российский игроком, вторым европейцем (после Яромира Ягра) и 16-м хоккеистом в истории лиги, кто сумел добраться до этой отметки.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=a6087f6310632c7d&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239972" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Всего за карьеру в НХЛ Александр Овечкин провел 1370 матчей, в которых забросил 827 шайб и сделал 673 результативные передачи. В апреле этого года отметку 1500 очков в регулярных чемпионатах НХЛ пробил капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби. Овечкин и Кросби — единственные действующие игроки лиги, которым покорилось это достижение.

«Это грандиозно. Еще один показатель его величия и того, чего он смог достичь в этой лиге», — прокомментировал достижение Овечкина главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.

Тем не менее, капитан «Вашингтона» продлил свою серию без заброшенных шайб до восьми матчей. В этом матче 38-летний россиянин провел на льду 17 минут 49 секунд, отметился тремя бросками в створ ворот, совершил один силовой прием и не реализовал решающий буллит в послематчевой серии. Однако Овечкина все равно признали третьей звездой матча.

Капитан «Кэпиталс» в пятый раз за карьеру не забивает на протяжении восьми матчей подряд. До повторения личного антирекорда осталось две игры — с февраля по март 2017 года Овечкин не забивал на протяжении десяти матчей.

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов забросил в первой же встрече после возвращения состав. Предыдущую встречу против «Аризоны» (0:6) 31-летний россиянин пропускал по решению тренера для «психологической перезагрузки». Для Кузнецова это была юбилейная 700-я игра в НХЛ — на его счету 561 (170+391) результативный балл.

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