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09:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Овечкин первым из российских игроков набрал 1500 очков в НХЛ

«Вашингтон» дома уступил «Далласу» (4:5 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Вашингтон
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Источник: AP 2023

В составе хозяев дублем отметился Дилан Строум (25', 50'), еще по одной шайбе забросили белорус Алексей Протас (8') и россиянин Евгений Кузнецов (38').

У гостей забивали Тайлер Сегин (16'), Мэйсон Маршмент (35') и дважды Роопе Хинц (42', 54').

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поучаствовал во второй шайбе Строума и записал на свой счет результативную передачу, которая принесла ему юбилейное 1500-е очко в НХЛ. Овечкин стал первым российский игроком, вторым европейцем (после Яромира Ягра) и 16-м хоккеистом в истории лиги, кто сумел добраться до этой отметки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Всего за карьеру в НХЛ Александр Овечкин провел 1370 матчей, в которых забросил 827 шайб и сделал 673 результативные передачи. В апреле этого года отметку 1500 очков в регулярных чемпионатах НХЛ пробил капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби. Овечкин и Кросби — единственные действующие игроки лиги, которым покорилось это достижение.

«Это грандиозно. Еще один показатель его величия и того, чего он смог достичь в этой лиге», — прокомментировал достижение Овечкина главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.

Тем не менее, капитан «Вашингтона» продлил свою серию без заброшенных шайб до восьми матчей. В этом матче 38-летний россиянин провел на льду 17 минут 49 секунд, отметился тремя бросками в створ ворот, совершил один силовой прием и не реализовал решающий буллит в послематчевой серии. Однако Овечкина все равно признали третьей звездой матча.

Капитан «Кэпиталс» в пятый раз за карьеру не забивает на протяжении восьми матчей подряд. До повторения личного антирекорда осталось две игры — с февраля по март 2017 года Овечкин не забивал на протяжении десяти матчей.

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов забросил в первой же встрече после возвращения состав. Предыдущую встречу против «Аризоны» (0:6) 31-летний россиянин пропускал по решению тренера для «психологической перезагрузки». Для Кузнецова это была юбилейная 700-я игра в НХЛ — на его счету 561 (170+391) результативный балл.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Вашингтон» потерпел третье поражение подряд и опустился на 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч «столичные» проведут в воскресенье, 10 декабря, дома против «Рейнджерс».

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Вашингтон
4:5Б
1:1, 2:1, 1:2, 0:0
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