Антирекордная безголевая серия Овечкина продлилась до 14 матчей
«Вашингтон» дома обыграл «Айлендерс» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Вашингтон» дома обыграл «Айлендерс» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
У хозяев заброшенными шайбами в основное время матча отметились Хендрикс Лапьер (10') и Джоэль Эдмундсон (34'), у гостей — Хадсон Фэшинг (22') и Андерс Ли (53'). Автором победного гола в овертайме стал нападающий «Вашингтона» Дилан Строум.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей на Строума, однако его антирекордная серия без заброшенных шайб продолжилась и теперь насчитывает 14 матчей. 38-летний россиянин провел на льду 19 минут 1 секунду, нанес пять бросков в створ ворот, совершил один силовой прием и закончил матч с отрицательным коэффициентом полезности — «-2».
Голевая передача Овечкина стала его 39-м результативным действием в овертаймах за карьеру в НХЛ, благодаря чему он поднялся на второе место в истории лиги и сравнялся с нападающим «Питтсбурга» Евгением Малкиным. Рекордсменом лиги на данный момент является капитан «пингвинов» Сидни Кросби (43).
Всего в этом сезоне на счету Овечкина 29 матчей и 18 (5+13) набранных очков.
Стоит отметить, что в этом матче в составе «Вашингтона» дебютировал нападающий Иван Мирошниченко. 19-летний россиянин провел на льду 10 минут 14 секунд, успев отметиться двумя бросками в створе и тремя силовыми приемами.
Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 33 из 36 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой матча.
«Вашингтон» одержал четыре победы в шести последних встречах и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч «столичные» проведут в пятницу, 22 декабря, на выезде против «Коламбуса».