Антирекордная безголевая серия Овечкина продлилась до 14 матчей

У хозяев заброшенными шайбами в основное время матча отметились Хендрикс Лапьер (10') и Джоэль Эдмундсон (34'), у гостей — Хадсон Фэшинг (22') и Андерс Ли (53'). Автором победного гола в овертайме стал нападающий «Вашингтона» Дилан Строум.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей на Строума, однако его антирекордная серия без заброшенных шайб продолжилась и теперь насчитывает 14 матчей. 38-летний россиянин провел на льду 19 минут 1 секунду, нанес пять бросков в створ ворот, совершил один силовой прием и закончил матч с отрицательным коэффициентом полезности — «-2».

Голевая передача Овечкина стала его 39-м результативным действием в овертаймах за карьеру в НХЛ, благодаря чему он поднялся на второе место в истории лиги и сравнялся с нападающим «Питтсбурга» Евгением Малкиным. Рекордсменом лиги на данный момент является капитан «пингвинов» Сидни Кросби (43).

Всего в этом сезоне на счету Овечкина 29 матчей и 18 (5+13) набранных очков.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=5bec0b982630324e&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240070" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Стоит отметить, что в этом матче в составе «Вашингтона» дебютировал нападающий Иван Мирошниченко. 19-летний россиянин провел на льду 10 минут 14 секунд, успев отметиться двумя бросками в створе и тремя силовыми приемами.

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 33 из 36 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой матча.