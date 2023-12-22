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11:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Овечкин прокомментировал окончание 14-матчевой безголевой серии

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал свою заброшенную шайбу, которая принесла его команде победу над «Коламбусом» (4:3 ОТ).

Коламбус
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Источник: AP 2023

Овечкин отличился в большинстве на последней минуте овертайма и прервал свою антирекордную безголевую серию в НХЛ, которая составляла 14 матчей.

«Вы видели, как мы играли в большинстве по ходу матча, больше минуты проводили в чужой зоне, это придало нам уверенности. Мы хорошо играли, забросили две очень важные шайбы. Надеюсь, это будет неким сообщением для нас, как мы должны играть.

Давно я не забивал, так что я доволен. Надеюсь, дело теперь пойдет. У меня были хорошие моменты в первом и втором периодах. Иногда просто нужно продолжать давить и перемалывать, рад, что получилось забить», — сказал Овечкин после матча.

Стоит отметить, что эта шайба стала для Овечкина юбилейной 900-й в НХЛ с учетом матчей плей-офф. На счету 38-летнего россиянина 828 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и еще 72 гола в матчах Кубка Стэнли. Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ после Уэйна Гретцки (1016), который смог достигнуть этой отметки.

Всего в активе Овечкина 30 матчей и 20 (6+14) набранных очков. До рекорда Гретцки по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ ему осталось забросить 66 шайб.

Коламбус
2:3ОТ
0:1, 1:1, 1:0
Вашингтон
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