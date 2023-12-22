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11:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Овечкин и Капризов признаны звездами дня в НХЛ

Российские хоккеисты Александр Овечкин и Кирилл Капризов признаны третьей и второй звездой дня в НХЛ, соответственно.

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В матче против «Коламбуса», капитан «Вашингтона» отметился результативной передачей, а также принес победу команде в овертайме, забросив шайбу на последней минуте. Игра закончилась со счетом 3:2. Овечкин признан третьей звездой дня в НХЛ.

Россиянин прервал 14-матчевую безголевую серию и продолжил погоню за рекордом Уэйна Гретцки. Теперь на счету 38-летнего нападающего 828 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

Второй звездой дня признан 26-летний нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, который забил победную шайбу за пять секунд до конца овертайма. Его команда выиграла со счетом 4:3. Также на счету российского хоккеиста две результативные передачи.

Первой звездой дня стал форвард «Колорадо» Натан Маккиннон. В игре против «Оттавы» 28-летний канадец оформил первый в карьере покер, а также записал на свой счет результативную передачу. Игра завершилась со счетом 6:4 в пользу «Колорадо».

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