В «Вашингтоне» рассказали о состоянии здоровья Овечкина

7 января «Вашингтон Кэпиталз» на домашней арене одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 4:3. Капитан команды Александр Овечкин отметился результативной передачей. Вчера стало известно, что 38-летний хоккеист пропустил тренировку, взяв паузу для восстановления.

«Он получил небольшое повреждение в воскресной игре, так что это был хороший день, чтобы дать ему возможность восстановиться. Надеюсь, завтра он будет готов к тренировке», — приводит слова Карбери The Hockey News.

Перед игрой с «Кингз» Овечкин также пропустил одну тренировку.