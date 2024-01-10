В «Вашингтоне» рассказали о состоянии здоровья Овечкина
Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери сообщил, что российский нападающий Александр Овечкин получил небольшое повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Кингз».
Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери сообщил, что российский нападающий Александр Овечкин получил небольшое повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Кингз».
7 января «Вашингтон Кэпиталз» на домашней арене одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 4:3. Капитан команды Александр Овечкин отметился результативной передачей. Вчера стало известно, что 38-летний хоккеист пропустил тренировку, взяв паузу для восстановления.
«Он получил небольшое повреждение в воскресной игре, так что это был хороший день, чтобы дать ему возможность восстановиться. Надеюсь, завтра он будет готов к тренировке», — приводит слова Карбери The Hockey News.
Перед игрой с «Кингз» Овечкин также пропустил одну тренировку.
В текущем сезоне на счету Овечкина 26 очков (8+18). Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, в его активе 830 шайб. Он продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы.