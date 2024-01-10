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11:15 (мск), источник: Sportmail.ru

В «Вашингтоне» рассказали о состоянии здоровья Овечкина

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери сообщил, что российский нападающий Александр Овечкин получил небольшое повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Кингз».

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Источник: AP 2023

7 января «Вашингтон Кэпиталз» на домашней арене одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 4:3. Капитан команды Александр Овечкин отметился результативной передачей. Вчера стало известно, что 38-летний хоккеист пропустил тренировку, взяв паузу для восстановления.

«Он получил небольшое повреждение в воскресной игре, так что это был хороший день, чтобы дать ему возможность восстановиться. Надеюсь, завтра он будет готов к тренировке», — приводит слова Карбери The Hockey News.

Перед игрой с «Кингз» Овечкин также пропустил одну тренировку.

В текущем сезоне на счету Овечкина 26 очков (8+18). Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, в его активе 830 шайб. Он продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы.

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Вашингтон
4:3
0:0, 2:2, 2:1
Лос-Анджелес
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