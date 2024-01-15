Панарин стал второй звездой дня в НХЛ
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин признан второй звездой дня НХЛ.
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин признан второй звездой дня НХЛ.
В воскресенье «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 2:1. Панарин забросил шайбу в ворота соперника, которая стала 27-й в сезоне. Также он установил рекорд «Рейнджерс» по количеству матчей (310), за которые набрал 400 очков. Панарин отобрал рекорд у легендарного канадца Марка Мессье (322).
Первой звездой дня признан игрок «Торонто» Митч Марнер, который набрал 600-е очко в лиге. Третьей звездой дня стал автор победной шайбы в составе «Ред Уингз» Эндрю Копп, он забил ее в матче с «Торонто».
Напомним, капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин не принимал участие в игре с «Рейнджерс». Он пропустил второй матч подряд из-за повреждения ноги, которое получил еще на прошлой неделе в столкновении с форвардом «Каролины» Джорданом Стаалом.