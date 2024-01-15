Панарин стал второй звездой дня в НХЛ

В воскресенье «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 2:1. Панарин забросил шайбу в ворота соперника, которая стала 27-й в сезоне. Также он установил рекорд «Рейнджерс» по количеству матчей (310), за которые набрал 400 очков. Панарин отобрал рекорд у легендарного канадца Марка Мессье (322).

Первой звездой дня признан игрок «Торонто» Митч Марнер, который набрал 600-е очко в лиге. Третьей звездой дня стал автор победной шайбы в составе «Ред Уингз» Эндрю Копп, он забил ее в матче с «Торонто».