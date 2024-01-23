Малкин забил курьезный гол в свои ворота: видео
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился курьезным автоголом в матче против «Аризоны».
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Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился курьезным автоголом в матче против «Аризоны».
По ходу третьего периода при счете 3:2 в пользу «Аризоны» игроки «Питтсбурга» находились в меньшинстве, но получили право провести атаку на отложенном штрафе, временно заменив голкипера Тристана Джерри на полевого игрока. Защитник «Питтсбурга» Крис Летанг начал атаку и сделал передачу назад на Евгения Малкина. Но тот не смог обработать шайбу, и та после касания клюшки заскочила в пустые ворота «Пингвинз». Гол записали на форварда «Аризоны» Лоусона Круза, который последним из игроков «Койотис» коснулся шайбы.
Также Евгений Малкин отметился в этой встрече результативной передачей.
Таким образом, 37-летний форвард набрал своё 1267-е (486+781) очко в регулярках за карьеру и вышел на 39-е место, сравнявшись с Жаном Рателем.
Всего на счету Малкина в нынешнем сезоне 38 (15+23) очков в 44 матчах.
Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Аризоны».