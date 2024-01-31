В Канаде хоккейная драка завершилась удушением вратаря: видео

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240367" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В матче молодежных команд «Ричмонд Сокайз» — «Норт Ванкувер Вулф Пэк» драка на льду привела к травме вратаря одной из команд.

Защитник «Ричмонда» Эйтан Гришин применил удушающий прием в отношении вратаря «Вулф Пэк» Эвана Пола и не отпускал оппонента более 20 секунд. В результате вратарь потерял сознание и получил серьезную травму. Сроки восстановления голкипера в настоящий момент неизвестны.

Гришин был удален до конца матча. Отмечается, что ранее он уже неоднократно получал дисквалификации за нападения на судей и драки. Только в нынешнем сезоне он пропустил по этой причине 16 матчей. Фанаты команды из Ванкувера требуют обвинить его в причинении тяжких телесных повреждений и отправить в тюрьму.