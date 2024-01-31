В Канаде хоккейная драка завершилась удушением вратаря: видео
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Инцидент произошел в одной из молодежных канадских лиг.
Инцидент произошел в одной из молодежных канадских лиг.
В матче молодежных команд «Ричмонд Сокайз» — «Норт Ванкувер Вулф Пэк» драка на льду привела к травме вратаря одной из команд.
Защитник «Ричмонда» Эйтан Гришин применил удушающий прием в отношении вратаря «Вулф Пэк» Эвана Пола и не отпускал оппонента более 20 секунд. В результате вратарь потерял сознание и получил серьезную травму. Сроки восстановления голкипера в настоящий момент неизвестны.
Гришин был удален до конца матча. Отмечается, что ранее он уже неоднократно получал дисквалификации за нападения на судей и драки. Только в нынешнем сезоне он пропустил по этой причине 16 матчей. Фанаты команды из Ванкувера требуют обвинить его в причинении тяжких телесных повреждений и отправить в тюрьму.
Также негодование болельщиков вызвал тот факт, что полевые хоккеисты «Вулф Пэк» практически не отреагировали на нападение на своего голкипера и не вступились за него.