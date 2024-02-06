Овечкин высказался о своей низкой результативности в этом сезоне
В сезоне-2023/24 на счету российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» девять шайб в 44 матчах НХЛ.
В сезоне-2023/24 на счету российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» девять шайб в 44 матчах НХЛ.
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что команда хочет попасть в плей-офф НХЛ и бороться за Кубок Стэнли, но сейчас все зависит только от того, как клуб будет играть.
«Очевидно, что мы хотим попасть в плей-офф и бороться за Кубок. Только от нас зависит, что и как мы будем делать. Если вы посмотрите на имена в наших звеньях, то увидите, что это очень хорошие линии. Все зависит от нас. Мы должны использовать свои шансы, играть умно в обороне, в нейтральной зоне и не совершать глупых ошибок и не принимать глупых решений, которые будут стоить нам игры», — цитирует Овечкина сайт НХЛ.
Также россиянин высказался о своей результативности в нынешнем сезоне.
«Очевидно, я должен улучшить свою игру, чтобы шайбы попадали в ворота. Иногда у тебя нет 100-процентных шансов, но ты все равно должен использовать их. И потом, когда первая шайба залетает в ворота, ты чувствуешь себя намного комфортнее и лучше чувствуешь свою игру», — добавил Овечкин.
«Вашингтон» после 47 матчей регулярного чемпионата набрал 51 очко и занимает 12-ое место в турнирной таблице Восточной конференции. В данный момент клуб отстает от зоны плей-офф на пять очков.
На счету Овечкина 831 шайба в 1391 матче в регулярных чемпионатах, он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Рекордсменом лиги является Уэйн Гретцки, у которого 894 гола.