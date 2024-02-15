Вратарь «Флориды» Бобровский одержал пятую победу подряд в НХЛ

У гостей дублем отметился Антон Лунделль (34', 46'), еще по одной шайбе забросили Мэттью Ткачук (25'), Джона Гаджович (26') и Аарон Экблад (29'). В составе «Питтсбурга» отличились Джейк Гюнцель (36') и Джон Людвиг (47'), для которого эта шайба стала первой в НХЛ.

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 25 из 27 бросков по своим воротам и одержал пятую победу подряд. 35-летний россиянин провел в текущем сезоне 39 матчей и одержал 26 побед, отражая 91,4% бросков по своим воротам и пропуская в среднем 2,42 шайбы за игру. По числу выигранных матчей в этом сезоне Бобровский занимает третье место, уступая лишь вратарю «Колорадо» Александру Георгиеву (28) и вратарю «Ванкувера» Тэтчеру Демко (29).

«Флорида» одержала седьмую победу в восьми последних матчах и поднялась на вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч «пантеры» проведут в пятницу, 16 февраля, на выезде против «Баффало».