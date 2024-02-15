Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
Куньлунь РС
Лада
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Салават Юлаев
Хоккей. НХЛ
05:30
Аризона
Миннесота
13
Хоккей. НХЛ
03:30
Виннипег
Сан-Хосе
10
Хоккей. НХЛ
03:30
Питтсбург
Флорида
25
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
05:30
Аризона
Миннесота
13
03:30
Виннипег
Сан-Хосе
10
03:30
Питтсбург
Флорида
25
14.02
Эдмонтон
Детройт
84
14.02
Чикаго
Ванкувер
24
14.02
Даллас
Каролина
42
14.02
Нэшвилл
Нью-Джерси
24
14.02
Айлендерс
Сиэтл
Б
12
Хоккей. НХЛ. Все результаты
10:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Вратарь «Флориды» Бобровский одержал пятую победу подряд в НХЛ

«Флорида» на выезде одержала победу над «Питтсбургом» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Флорида
Питтсбург
Миннесота
АризонаНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

У гостей дублем отметился Антон Лунделль (34', 46'), еще по одной шайбе забросили Мэттью Ткачук (25'), Джона Гаджович (26') и Аарон Экблад (29'). В составе «Питтсбурга» отличились Джейк Гюнцель (36') и Джон Людвиг (47'), для которого эта шайба стала первой в НХЛ.

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 25 из 27 бросков по своим воротам и одержал пятую победу подряд. 35-летний россиянин провел в текущем сезоне 39 матчей и одержал 26 побед, отражая 91,4% бросков по своим воротам и пропуская в среднем 2,42 шайбы за игру. По числу выигранных матчей в этом сезоне Бобровский занимает третье место, уступая лишь вратарю «Колорадо» Александру Георгиеву (28) и вратарю «Ванкувера» Тэтчеру Демко (29).

«Флорида» одержала седьмую победу в восьми последних матчах и поднялась на вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч «пантеры» проведут в пятницу, 16 февраля, на выезде против «Баффало».

В другом матче игрового дня «Миннесота» на выезде обыграла «Аризону» (3:1). Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился результативной передачей и пробил отметку в 50 набранных очков в этом сезоне.

Читайте также
Аризона
1:3
0:1, 0:1, 1:1
Миннесота
 Глава IIHF ответил на письмо игроков молодежной сборной России
Щербакова рассказала, что выиграла ОИ-2022 с травмой колена
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь