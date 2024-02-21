Овечкин сделал дубль. До рекорда Гретцки осталось 56 шайб

У хозяев дублями отметились Коннор Макмайкл (1', 25') и Александр Овечкин (49', 60'), еще по одной шайбе забросили Дилан Строум (45') и Майкл Сгарбосса (53'). У гостей отличились Александер Хольц (16') и Эрик Хаула (56').

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал три очка и был признан третьей звездой матча. В начале третьего периода 38-летний россиянин отметился результативной передачей на Дилана Строума, а спустя четыре минуты отличился сам фирменным броском из левого круга вбрасывания.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=55756c41ad3cb894&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240549" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На последней минуте матча Овечкин забросил вторую шайбу, завершив контратаку своей команды в большинстве. Оба раза нападающий забрасывал с передач Строума.

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Овечкин продлил свою результативную серию до девяти матчей, набрав на этом отрезке 13 (8+5) очков. Это его самая продолжительная серия матчей с результативными действиями с октября 2019 года. Личным рекордом Овечкина является результативная серия из 14 игр подряд, которую он выдал в сезоне-2018/19.

Кроме того, это второй дубль Овечкина в этом сезоне и 28-й дубль в третьем периоде за всю карьеру. По этому показателю он вышел на второе место в истории НХЛ, обойдя легендарного Марио Лемье. Рекордсменом по числу дублей в заключительных периодах является Уэйн Гретцки (36).

Овечкин забросил 837-ю и 838-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, сократив отставание от Гретцки в списке лучших снайперов в истории лиги до 56 шайб. В нынешнем сезоне россиянин принял участие в 51 матче регулярного чемпионата НХЛ и набрал 41 (16+25) очко. Капитан «Вашингтона» является лучшим бомбардиром своей команды в этом сезоне.