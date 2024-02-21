Никита Кучеров — лучший крайний нападающий НХЛ по версии ESPN
В десятке есть еще двое хоккеистов из России.
В десятке есть еще двое хоккеистов из России.
Портал ESPN провел опрос среди игроков и руководителей клубов Национальной хоккейной лиги и составил топ-10 лучших крайних нападающих нынешнего сезона. Игрокам назначались баллы от места в рейтинге: номер 1 получал 10 очков, номер 2 — 9 очков и так далее.
Лидером рейтинга стал российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, с 94 очками лидирующий в данный момент в гонке бомбардиров сезона-2023/24.
«Кучеров уверенно поднимался на вершину этого рейтинга. В 2021 году он был третьим. В прошлом сезоне он был вторым. Теперь звезда “Тампы” попадает на вершину хит-парада во время очередной кампании, достойной MVP. У 9 из 10 опрошенных нами игроков он был на первом месте в опросе. Один нападающий Западной конференции поставил его на второе место», — сказано в статье.
Третье место в рейтинге занимает форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») находится на шестой строчке.
Топ-10 крайних нападающих по версии ESPN: