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04:00
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03:00
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12:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Никита Кучеров — лучший крайний нападающий НХЛ по версии ESPN

В десятке есть еще двое хоккеистов из России.

Тампа-БэйНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Портал ESPN провел опрос среди игроков и руководителей клубов Национальной хоккейной лиги и составил топ-10 лучших крайних нападающих нынешнего сезона. Игрокам назначались баллы от места в рейтинге: номер 1 получал 10 очков, номер 2 — 9 очков и так далее.

Лидером рейтинга стал российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, с 94 очками лидирующий в данный момент в гонке бомбардиров сезона-2023/24.

«Кучеров уверенно поднимался на вершину этого рейтинга. В 2021 году он был третьим. В прошлом сезоне он был вторым. Теперь звезда “Тампы” попадает на вершину хит-парада во время очередной кампании, достойной MVP. У 9 из 10 опрошенных нами игроков он был на первом месте в опросе. Один нападающий Западной конференции поставил его на второе место», — сказано в статье.

Третье место в рейтинге занимает форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») находится на шестой строчке.

Топ-10 крайних нападающих по версии ESPN:

  1. Никита Кучеров, «Тампа-Бэй Лайтнинг» (187 баллов).
  2. Давид Пастрняк, «Бостон Брюинз» (157).
  3. Артемий Панарин, «Нью-Йорк Рейнджерс» (124).
  4. Микко Рантанен, «Колорадо Эвеланш» (102).
  5. Мэттью Ткачук, «Флорида Пантерз» (86).
  6. Кирилл Капризов, «Миннесота Уайлд» (83).
  7. Митчелл Марнер, «Торонто Мэйпл Лифс» (71).
  8. Вильям Нюландер, «Торонто Мэйпл Лифс» (57).
  9. Кайл Коннор, «Виннипег Джетс» (52).
  10. Брэд Маршан, «Бостон Брюинз» (44).

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