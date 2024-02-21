Никита Кучеров — лучший крайний нападающий НХЛ по версии ESPN

«Кучеров уверенно поднимался на вершину этого рейтинга. В 2021 году он был третьим. В прошлом сезоне он был вторым. Теперь звезда “Тампы” попадает на вершину хит-парада во время очередной кампании, достойной MVP. У 9 из 10 опрошенных нами игроков он был на первом месте в опросе. Один нападающий Западной конференции поставил его на второе место», — сказано в статье.