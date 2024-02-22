Инсайдер НХЛ заявил о перерождении Овечкина

Американский инсайдер Фрэнк Серавалли заявил, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, вернулся в расположение команды после зимнего отпуска с семьей в Дубае совершенно другим человеком.

«В этом сезоне проблема была в катании. Он не мог добраться до тех мест, в которых в прошлом сезоне добивался успеха. Он толком и не двигается. Единственный вопрос, который меня волнует — что произошло в Дубае? Почему он вернулся оттуда другим человеком?» — заявил Серавалли на YouTube-канале «Daily Faceoff».

Также Серавалли высказался о погоне российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за бомбардирским рекордом канадца Уэйна Гретцки.

«Думаю, звание лучшего снайпера в истории будет принадлежать Овечкину. Но это будет ощущаться не совсем правильно, если он будет забивать по 8−12 голов за год, пока не доберется до рекорда. Если бы так произошло, это слегка запятнало бы рекорд», — добавил инсайдер.