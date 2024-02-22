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11:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Инсайдер НХЛ заявил о перерождении Овечкина

Фрэнк Серавалли высказался о прогрессе Овечкина в нынешнем сезоне после возвращения с зимнего отдыха.

ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Американский инсайдер Фрэнк Серавалли заявил, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, вернулся в расположение команды после зимнего отпуска с семьей в Дубае совершенно другим человеком.

«В этом сезоне проблема была в катании. Он не мог добраться до тех мест, в которых в прошлом сезоне добивался успеха. Он толком и не двигается. Единственный вопрос, который меня волнует — что произошло в Дубае? Почему он вернулся оттуда другим человеком?» — заявил Серавалли на YouTube-канале «Daily Faceoff».

Также Серавалли высказался о погоне российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за бомбардирским рекордом канадца Уэйна Гретцки.

«Думаю, звание лучшего снайпера в истории будет принадлежать Овечкину. Но это будет ощущаться не совсем правильно, если он будет забивать по 8−12 голов за год, пока не доберется до рекорда. Если бы так произошло, это слегка запятнало бы рекорд», — добавил инсайдер.

В сезоне-2023/24 Овечкин набрал 41 (16+25) очко в 51 матче регулярного чемпионата НХЛ. В общей сложности на счету Александра на данный момент 838 голов в НХЛ. Россиянин сократил отставание от Уэйна Гретцки в гонке лучших снайперов в истории лиги до 56 шайб.

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