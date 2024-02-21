Овечкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ. Об этом сообщает официальный сайт лиги.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ. Об этом сообщает официальный сайт лиги.
В домашней встрече против «Нью‑Джерси» (6:2) 38-летний россиянин оформил дубль и отдал голевую передачу. Овечкин продлил свою результативную серию до девяти матчей (лучший результат с октября 2019 года) и сократил отставание от Уэйна Гретцки и в списке лучших снайперов в истории НХЛ до 56 шайб.
Второй звездой игрового дня стал нападающий «Виннипега» Габриэль Виларди, оформивший дубль в домашней игре с «Миннесотой» (6:3). Обе шайбы 24-летний канадец забросил в большинстве.
Третьей звездой признан нападающий «Колорадо» Райан Джохансен из «Колорадо», на счету которого две шайбы в домашней игре против лидера Западной конференции «Ванкувера» (3:1).