Овечкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ

В домашней встрече против «Нью‑Джерси» (6:2) 38-летний россиянин оформил дубль и отдал голевую передачу. Овечкин продлил свою результативную серию до девяти матчей (лучший результат с октября 2019 года) и сократил отставание от Уэйна Гретцки и в списке лучших снайперов в истории НХЛ до 56 шайб.