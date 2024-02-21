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35
05:00
Колорадо
Ванкувер
31
04:00
Виннипег
Миннесота
63
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Вашингтон
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11:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Овечкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Вашингтон
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Источник: Reuters

В домашней встрече против «Нью‑Джерси» (6:2) 38-летний россиянин оформил дубль и отдал голевую передачу. Овечкин продлил свою результативную серию до девяти матчей (лучший результат с октября 2019 года) и сократил отставание от Уэйна Гретцки и в списке лучших снайперов в истории НХЛ до 56 шайб.

Второй звездой игрового дня стал нападающий «Виннипега» Габриэль Виларди, оформивший дубль в домашней игре с «Миннесотой» (6:3). Обе шайбы 24-летний канадец забросил в большинстве.

Третьей звездой признан нападающий «Колорадо» Райан Джохансен из «Колорадо», на счету которого две шайбы в домашней игре против лидера Западной конференции «Ванкувера» (3:1).

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