Ларионов высказался о погоне Овечкина за рекордом Гретцки
Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов заявил, что Овечкину важно держать свои стандарты в погоне за рекордом Гретцки.
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Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов заявил, что Овечкину важно держать свои стандарты в погоне за рекордом Гретцки.
На данный момент на счету Овечкина 840 шайб, до рекорда Уэйна Гретцки остается 54 гола.
«Буду рад, если Овечкин обгонит Гретцки. Хотя за этим слежу не пристально. Но лига становится быстрее, моложе. Очень важно Александру держать свои стандарты. Легко не будет. Чем ближе будет приближаться, тем будет сложнее», — приводит слова трехкратного обладателя Кубка Стэнли ТАСС.
Также на счету капитана «Кэпиталз» 1534 набранных очка за карьеру в НХЛ. Овечкин вышел на 14-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги. Он обошел Марка Рекки и теперь на пять очков отстает от занимающего 13-е место Джо Торнтона.