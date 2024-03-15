Ларионов высказался о погоне Овечкина за рекордом Гретцки

На данный момент на счету Овечкина 840 шайб, до рекорда Уэйна Гретцки остается 54 гола.

«Буду рад, если Овечкин обгонит Гретцки. Хотя за этим слежу не пристально. Но лига становится быстрее, моложе. Очень важно Александру держать свои стандарты. Легко не будет. Чем ближе будет приближаться, тем будет сложнее», — приводит слова трехкратного обладателя Кубка Стэнли ТАСС.