Дубль Овечкина помог «Вашингтону» вернуться в зону плей-офф

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=c033e5506e665c21&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240836" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В составе гостей дублем отметился Александр Овечкин (26', 30'), также забивали Дилан Строум (15'), Хендрикс Лапьер (35') и Том Уилсон (58'). У хозяев отличились Кевин Руни (31') и Маккензи Уигар (48').

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил свои 20-ю и 21-ю шайбы в этом сезоне. Обе шайбы были забиты в большинстве: в первом случае россиянин замкнул у ворот передачу Макса Пачиоретти, во втором — забил фирменным броском из левого круга вбрасывания.

Овечкин был признан первой звездой матча. Его вторая шайба в итоге стала победной. Для 38-летнего россиянина это 128-я победная шайба в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю Овечкин уступает только Яромиру Ягру, на счету которого 135 таких голов.

Также Овечкин сравнялся с Ягром по числу сезонов, в которых он забивал минимум 20 шайб. Капитан «Вашингтона» делал это в каждом из 19 своих сезонов в НХЛ. В истории лиги больше таких сезонов было только у Рона Фрэнсиса (20) и Горди Хоу (22).

Кроме того, Овечкин оформил 170-й дубль в регулярных чемпионатах НХЛ. Больше дублей в истории лиги удавалось сделать только Уэйну Гретцки (189). Отрыв от канадца в списке лучших снайперов в истории НХЛ сократился до 51 шайбы.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 64 матчах регулярного чемпионата и набрал 52 (21+31) очка. Он идет на втором месте в списке лучших бомбардиров своей команды, сократив до минимума отставание от канадца Дилана Строума, который сыграл на три игры больше.

Овечкин был единственным из пяти россиян, кто сумел отличиться результативными действиями в этом матче. Его одноклубники Иван Мирошниченко и Александр Алексеев, а также Андрей Кузьменко и Даниил Мироманов из «Калгари» остались без набранных очков.