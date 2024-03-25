Кучеров прервал рекордную серию из 13 матчей с набранными очками

У гостей заброшенными шайбами в основное время отметились Энтони Дюклер (28') и Люк Гленденин (37'), у хозяев — Росс Джонстон (14') и Павел Минтюков (43'). Автором победного гола на 59-й секунде овертайма стал нападающий «Тампы» Энтони Сирелли.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров впервые за 14 матчей не сумел отметиться результативными действиями. В этой встрече 30-летний россиянин провел на льду 22 минуты 23 секунды, нанес пять бросков в створ, применил один силовой прием, сделал один перехват и допустил три потери.

Рекордная серия Кучерова началась 22 февраля в домашней встрече с «Вашингтоном» (3:5). За 13 матчей россиянин набрал 27 (5+24) результативных баллов и установил новый рекорд «Тампы» по числу матчей подряд с набранными очками. Перед этим Кучеров выдал 11-матчевую результативную серию, за которую он набрал 21 (9+12) балл.

После 70 сыгранных матчей на счету Кучерова 123 (41+82) набранных очка. Он продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров сезона, на одно очко опережая капитана «Колорадо» Натана Маккиннона.

Защитник «Анахайма» Павел Минтюков забросил четвертую шайбу в НХЛ. 20-летний россиянин, проводящий первый сезон в лиге, завершил быструю контратаку своей команды и сравнял счет.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=f1297249bac521fa&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240891" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После 60 сыгранных матчей на счету Минтюкова 28 (4+24) набранных очков. Он занимает третье место в списке лучших бомбардиров сезона среди защитников-новичков.