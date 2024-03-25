Текущие события
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари
Баффало
14
Хоккей. НХЛ
04:00
Сиэтл
Монреаль
15
Хоккей. НХЛ
03:30
Анахайм
Тампа-Бэй
ОТ
23
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Автомобилист
Хоккей. НХЛ
03:00
Аризона
Даллас
24
Хоккей. НХЛ
01:00
Каролина
Торонто
21
Хоккей. НХЛ
01:00
Оттава
Эдмонтон
53
Хоккей. НХЛ
01:00
Филадельфия
Флорида
14
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
04:00
Калгари
Баффало
14
04:00
Сиэтл
Монреаль
15
03:30
Анахайм
Тампа-Бэй
ОТ
23
03:00
Аризона
Даллас
24
01:00
Каролина
Торонто
21
01:00
Оттава
Эдмонтон
53
01:00
Филадельфия
Флорида
14
00:00
Айлендерс
Нью-Джерси
04
Хоккей. НХЛ. Все результаты
10:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Шайба Тарасенко принесла «Флориде» победу над «Филадельфией»

«Флорида» на выезде обыграла «Филадельфию» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Флорида
ФиладельфияНХЛ: таблица и календарь
Источник: AP 2023

У гостей дублем отметился Сэм Райнхарт (11', 59'), еще по одной шайбе забросили Владимир Тарасенко (21') и Картер Верхаге (45'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Бобби Бринка (53').

Нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко прервал пятиматчевую безголевую серию и отметился заброшенной шайбой в большинстве, которая в итоге стала победной. Для 32-летнего россиянина это третья заброшенная шайба за «Флориду» после обмена из «Оттавы».

Во время загрузки произошла ошибка.

Всего на счету Тарасенко после 65 сыгранных матчей 45 (20+25) набранных очков.

Нападающий «Флориды» Сэм Райнхарт забросил 50-ю шайбу в этом сезоне. 28-летний канадец стал вторым игроком в истории клуба после Павла Буре, кому удалось достигнуть этой отметки.

«Флорида» прервала серию из четырех поражений подряд и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч «пантеры» проведут в среду, 27 марта, дома против «Бостона».

Другие результаты игрового дня:

«Нью-Джерси» на выезде обыграл «Айлендерс» (4:0). Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 26 из 29 бросков по своим воротам.

«Баффало» на выезде победил «Калгари» (4:1). В единственной шайбе «Калгари» поучаствовали российский защитник Даниил Мироманов и белорусский нападающий Егор Шарангович, записавшие на свой счет по результативной передаче.

Филадельфия
1:4
0:1, 0:1, 1:2
Флорида
 Карим Халили выиграл спринт на ЧР по биатлону
Овечкин: Не хочу заканчивать сезон через две недели
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь