Шайба Тарасенко принесла «Флориде» победу над «Филадельфией»
«Флорида» на выезде обыграла «Филадельфию» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Флорида» на выезде обыграла «Филадельфию» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
У гостей дублем отметился Сэм Райнхарт (11', 59'), еще по одной шайбе забросили Владимир Тарасенко (21') и Картер Верхаге (45'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Бобби Бринка (53').
Нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко прервал пятиматчевую безголевую серию и отметился заброшенной шайбой в большинстве, которая в итоге стала победной. Для 32-летнего россиянина это третья заброшенная шайба за «Флориду» после обмена из «Оттавы».
Всего на счету Тарасенко после 65 сыгранных матчей 45 (20+25) набранных очков.
Нападающий «Флориды» Сэм Райнхарт забросил 50-ю шайбу в этом сезоне. 28-летний канадец стал вторым игроком в истории клуба после Павла Буре, кому удалось достигнуть этой отметки.
«Флорида» прервала серию из четырех поражений подряд и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч «пантеры» проведут в среду, 27 марта, дома против «Бостона».
Другие результаты игрового дня:
«Нью-Джерси» на выезде обыграл «Айлендерс» (4:0). Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 26 из 29 бросков по своим воротам.
«Баффало» на выезде победил «Калгари» (4:1). В единственной шайбе «Калгари» поучаствовали российский защитник Даниил Мироманов и белорусский нападающий Егор Шарангович, записавшие на свой счет по результативной передаче.