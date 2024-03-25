Шайба Тарасенко принесла «Флориде» победу над «Филадельфией»

У гостей дублем отметился Сэм Райнхарт (11', 59'), еще по одной шайбе забросили Владимир Тарасенко (21') и Картер Верхаге (45'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Бобби Бринка (53').

Нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко прервал пятиматчевую безголевую серию и отметился заброшенной шайбой в большинстве, которая в итоге стала победной. Для 32-летнего россиянина это третья заброшенная шайба за «Флориду» после обмена из «Оттавы».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=3b2a826066af5bf2&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240889" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Всего на счету Тарасенко после 65 сыгранных матчей 45 (20+25) набранных очков.

Нападающий «Флориды» Сэм Райнхарт забросил 50-ю шайбу в этом сезоне. 28-летний канадец стал вторым игроком в истории клуба после Павла Буре, кому удалось достигнуть этой отметки.

«Флорида» прервала серию из четырех поражений подряд и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч «пантеры» проведут в среду, 27 марта, дома против «Бостона».

Другие результаты игрового дня:

«Нью-Джерси» на выезде обыграл «Айлендерс» (4:0). Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 26 из 29 бросков по своим воротам.