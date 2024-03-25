Самая русская команда НХЛ потеряла шансы на выход в плей-офф
«Коламбус Блю Джекетс» потеряли шансы на выход в плей‑офф НХЛ.
КоламбусНХЛ: таблица и календарь
«Коламбус Блю Джекетс» потеряли шансы на выход в плей‑офф НХЛ.
«Мундиры» лишились последних математических шансов на выход в плей-офф после домашней победы «Вашингтона» над «Виннипегом» (3:0). Столичная команда, занимающая восьмое место на Востоке, стала для «Коламбуса» недосягаемой.
«Коламбус» занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции, имея после 71 сыгранного матча 58 набранных очков. Они стали третьей командой, лишившийся шансов на выход в плей-офф, после «Сан-Хосе» и «Чикаго».
«Блю Джекетс» являются лидером НХЛ по числу российских хоккеистов в составе. За команды выступают нападающие Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков и Егор Чинахов, защитник Иван Проворов и вратарь Даниил Тарасов.