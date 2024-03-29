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09:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Овечкин получил удар в лицо от 40-летнего канадца: видео

«Вашингтон» на выезде уступил «Торонто» (1:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Торонто
ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
Источник: AP 2023

У хозяев дублем отметился нападающий Тайлер Бертуцци (21', 51'), еще по одной шайбе забросили Марк Джордано (11'), Коннор Девар (32') и Бобби Макмэнн (42'). У гостей единственный результативный бросок на счету Ника Дауда (26').

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин остался без набранных очков во втором матче подряд. 38-летний россиянин провел на льду 18 минут 27 секунд, нанес два броска по воротам, провел три силовых приема и закончил матч с отрицательной полезностью — «-1». После 69 сыгранных матчей на счету Овечкина 58 (26+32) набранных очков.

В начале первого периода Овечкин отметился эффектным силовым приемом против защитника «Торонто» Джейка Маккейба, после которого тот оказался на льду.

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За своего партнера решил вступиться канадский ветеран Марк Джиордано, который ударил россиянина левой рукой в лицо. Капитан «Вашингтона» отвечать на грубость не стал.

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Джиордано отправился на скамейку отбывать двухминутный штраф, а через три минуты открыл счет в матче. Для 40-летнего защитника это первая игра после сотрясения мозга, из-за которого он пропустил 12 матчей.

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«Вашингтон» прервал свою победную серию из трех побед подряд. «Столичные» занимают восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции и продолжают лидировать в гонке за последнюю путевку в плей-офф. Следующий матч «Вашингтон» проведет в воскресенье, 31 марта, дома против «Бостона».

Торонто
5:1
1:0, 2:1, 2:0
Вашингтон
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