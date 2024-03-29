Овечкин получил удар в лицо от 40-летнего канадца: видео
«Вашингтон» на выезде уступил «Торонто» (1:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Вашингтон» на выезде уступил «Торонто» (1:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
У хозяев дублем отметился нападающий Тайлер Бертуцци (21', 51'), еще по одной шайбе забросили Марк Джордано (11'), Коннор Девар (32') и Бобби Макмэнн (42'). У гостей единственный результативный бросок на счету Ника Дауда (26').
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин остался без набранных очков во втором матче подряд. 38-летний россиянин провел на льду 18 минут 27 секунд, нанес два броска по воротам, провел три силовых приема и закончил матч с отрицательной полезностью — «-1». После 69 сыгранных матчей на счету Овечкина 58 (26+32) набранных очков.
В начале первого периода Овечкин отметился эффектным силовым приемом против защитника «Торонто» Джейка Маккейба, после которого тот оказался на льду.
За своего партнера решил вступиться канадский ветеран Марк Джиордано, который ударил россиянина левой рукой в лицо. Капитан «Вашингтона» отвечать на грубость не стал.
Джиордано отправился на скамейку отбывать двухминутный штраф, а через три минуты открыл счет в матче. Для 40-летнего защитника это первая игра после сотрясения мозга, из-за которого он пропустил 12 матчей.
«Вашингтон» прервал свою победную серию из трех побед подряд. «Столичные» занимают восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции и продолжают лидировать в гонке за последнюю путевку в плей-офф. Следующий матч «Вашингтон» проведет в воскресенье, 31 марта, дома против «Бостона».