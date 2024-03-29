Овечкин получил удар в лицо от 40-летнего канадца: видео

У хозяев дублем отметился нападающий Тайлер Бертуцци (21', 51'), еще по одной шайбе забросили Марк Джордано (11'), Коннор Девар (32') и Бобби Макмэнн (42'). У гостей единственный результативный бросок на счету Ника Дауда (26').

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин остался без набранных очков во втором матче подряд. 38-летний россиянин провел на льду 18 минут 27 секунд, нанес два броска по воротам, провел три силовых приема и закончил матч с отрицательной полезностью — «-1». После 69 сыгранных матчей на счету Овечкина 58 (26+32) набранных очков.

В начале первого периода Овечкин отметился эффектным силовым приемом против защитника «Торонто» Джейка Маккейба, после которого тот оказался на льду.

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За своего партнера решил вступиться канадский ветеран Марк Джиордано, который ударил россиянина левой рукой в лицо. Капитан «Вашингтона» отвечать на грубость не стал.

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Джиордано отправился на скамейку отбывать двухминутный штраф, а через три минуты открыл счет в матче. Для 40-летнего защитника это первая игра после сотрясения мозга, из-за которого он пропустил 12 матчей.

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