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10:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Иван Федотов станет самым высоким вратарем в истории НХЛ

Об этом сообщает Bar Down. Рост российского новичка «Филадельфии» составляет 202 см.

Филадельфия
ЦСКАНХЛ: таблица и календарь
Источник: Соцсети

Ранее звание самого высокого вратаря в НХЛ делили американец Бен Бишоп, финн Микко Коскинен и датчанин Мадс Сегор, чей рост составлял 201 см. Федотов опередит их, когда сыграет свой первый матч в лиге.

Самым высоким вратарем-профессионалом в Северной Америке считается канадец Джейсон Миссьен, чей рост составляет 204 см. Он провел более 40 матчей в АХЛ и в сезоне-2013/14 несколько раз попадал в заявку «Рейнджерс» на матчи НХЛ в качестве запасного вратаря.

Ранее сообщалось, что Федотов начнет заокеанскую карьеру в качестве второго вратаря «Филадельфии». Первым номером в команде остался швед Самуэль Эрссон.

«Филадельфия» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции и ведет борьбу за плей-офф с «Вашингтоном», «Филадельфией» и «Айлендерс». До окончания регулярного чемпионата «летчикам» осталось провести семь матчей.

Во вторник, 2 апреля, «Филадельфия» дома сыграет с «Айлендерс».

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