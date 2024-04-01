Иван Федотов станет самым высоким вратарем в истории НХЛ
Об этом сообщает Bar Down. Рост российского новичка «Филадельфии» составляет 202 см.
Об этом сообщает Bar Down. Рост российского новичка «Филадельфии» составляет 202 см.
Ранее звание самого высокого вратаря в НХЛ делили американец Бен Бишоп, финн Микко Коскинен и датчанин Мадс Сегор, чей рост составлял 201 см. Федотов опередит их, когда сыграет свой первый матч в лиге.
Самым высоким вратарем-профессионалом в Северной Америке считается канадец Джейсон Миссьен, чей рост составляет 204 см. Он провел более 40 матчей в АХЛ и в сезоне-2013/14 несколько раз попадал в заявку «Рейнджерс» на матчи НХЛ в качестве запасного вратаря.
Ранее сообщалось, что Федотов начнет заокеанскую карьеру в качестве второго вратаря «Филадельфии». Первым номером в команде остался швед Самуэль Эрссон.
«Филадельфия» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции и ведет борьбу за плей-офф с «Вашингтоном», «Филадельфией» и «Айлендерс». До окончания регулярного чемпионата «летчикам» осталось провести семь матчей.
Во вторник, 2 апреля, «Филадельфия» дома сыграет с «Айлендерс».