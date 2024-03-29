«Филадельфия» объявила о переходе вратаря Ивана Федотова

Накануне 27-летний вратарь расторг контракт с ЦСКА по обоюдному согласию сторон. В минувшем сезоне он провел за «армейцев» 49 матчей, отражая в среднем 91,4% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 2,37. ЦСКА вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив в пяти матчах ярославскому «Локомотиву».

Федотов был выбран «Филадельфией» на драфте НХЛ-2015 под общим 188-м номером. После успешного сезона-2021/22, в котором он выиграл Кубок Гагарина с ЦСКА и завоевал серебряную олимпийскую медаль на Играх в Пекине со сборной России, вратарь подписал с «Филадельфией» однолетний контракт.

30 июня 2022 года контракт Федотов с ЦСКА истек. На следующий день хоккеиста задержали и принудительно отправили в военкомат. Хоккеист отправился на прохождение срочной службы в армии, а после возвращения в обход правил IIHF подписал с ЦСКА новый контракт.