Федотов провел первый матч в НХЛ: впечатлил тренера и перепутал ворота

27-летний россиянин появился на льду во втором периоде. Он сменил шведа Самуэля Эрссона, который пропустил две шайбы за 18 секунд и отразил за период всего четыре броска.
«Я впечатлен. Я поставил его в чертовски неловкое положение, и он единственный чертов игрок, который играл во втором периоде», — сказал Торторелла после матча.
За два периода Федотов отразил 19 из 21 бросков по своим воротам и принес «Филадельфии» важное очко в борьбе за выход в плей-офф.
«Я немолодой парень. У меня есть некоторый опыт, и я знаю, как это работает. Мне все равно, играю ли я с первой минуты или захожу во время игры. Мне нужно играть, так что это не имеет значения. Я просто хочу помочь команде», — сказал Федотов после матча.
Перед началом овертайма произошел курьезный эпизод с участием Федотова, который не до конца изучив тонкости местных правил и перепутал ворота. В НХЛ, в отличие от КХЛ, команды перед овертаймом меняются воротами. Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов оказался рядом и подсказал дебютанту, что ему следует отправиться на другой конец площадки.
«Филадельфия» проиграла пятую встречу подряд, но за счет балла, добытого в основное время, сумела подняться на седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Команда продолжает борьбу за место в плей-офф с «Вашингтоном», «Филадельфией» и «Айлендерс». До окончания регулярного чемпионата «летчикам» осталось провести шесть матчей. Следующий матч «Филадельфия» проведет в субботу, 6 апреля, на выезде против «Баффало».