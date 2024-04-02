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Виннипег
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Сент-Луис
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02:00
Коламбус
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08:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Федотов провел первый матч в НХЛ: впечатлил тренера и перепутал ворота

Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла оценил дебют российского вратаря Ивана Федотова в НХЛ, который произошел в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (3:4 ОТ).

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Источник: Reuters

27-летний россиянин появился на льду во втором периоде. Он сменил шведа Самуэля Эрссона, который пропустил две шайбы за 18 секунд и отразил за период всего четыре броска.

«Я впечатлен. Я поставил его в чертовски неловкое положение, и он единственный чертов игрок, который играл во втором периоде», — сказал Торторелла после матча.

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За два периода Федотов отразил 19 из 21 бросков по своим воротам и принес «Филадельфии» важное очко в борьбе за выход в плей-офф.

«Я немолодой парень. У меня есть некоторый опыт, и я знаю, как это работает. Мне все равно, играю ли я с первой минуты или захожу во время игры. Мне нужно играть, так что это не имеет значения. Я просто хочу помочь команде», — сказал Федотов после матча.

Перед началом овертайма произошел курьезный эпизод с участием Федотова, который не до конца изучив тонкости местных правил и перепутал ворота. В НХЛ, в отличие от КХЛ, команды перед овертаймом меняются воротами. Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов оказался рядом и подсказал дебютанту, что ему следует отправиться на другой конец площадки.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Филадельфия» проиграла пятую встречу подряд, но за счет балла, добытого в основное время, сумела подняться на седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Команда продолжает борьбу за место в плей-офф с «Вашингтоном», «Филадельфией» и «Айлендерс». До окончания регулярного чемпионата «летчикам» осталось провести шесть матчей. Следующий матч «Филадельфия» проведет в субботу, 6 апреля, на выезде против «Баффало».

Филадельфия
3:4ОТ
1:2, 1:1, 1:0
Айлендерс
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