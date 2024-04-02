Федотов провел первый матч в НХЛ: впечатлил тренера и перепутал ворота

27-летний россиянин появился на льду во втором периоде. Он сменил шведа Самуэля Эрссона, который пропустил две шайбы за 18 секунд и отразил за период всего четыре броска.

«Я впечатлен. Я поставил его в чертовски неловкое положение, и он единственный чертов игрок, который играл во втором периоде», — сказал Торторелла после матча.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=01fb03a3c4908f36&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240974" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

За два периода Федотов отразил 19 из 21 бросков по своим воротам и принес «Филадельфии» важное очко в борьбе за выход в плей-офф.

«Я немолодой парень. У меня есть некоторый опыт, и я знаю, как это работает. Мне все равно, играю ли я с первой минуты или захожу во время игры. Мне нужно играть, так что это не имеет значения. Я просто хочу помочь команде», — сказал Федотов после матча.

Перед началом овертайма произошел курьезный эпизод с участием Федотова, который не до конца изучив тонкости местных правил и перепутал ворота. В НХЛ, в отличие от КХЛ, команды перед овертаймом меняются воротами. Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов оказался рядом и подсказал дебютанту, что ему следует отправиться на другой конец площадки.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=0bd5b3ab6dc2f9f3&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240975" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.