Федотов рассказал, как перепутал ворота в дебютном матче в НХЛ
Вратарь «Филадельфии» Иван Федотов прокомментировал курьез, который произошел с ним в дебютном матче в НХЛ против «Айлендерс» (3:4 ОТ). Об этом сообщает «Матч ТВ».
Вратарь «Филадельфии» Иван Федотов прокомментировал курьез, который произошел с ним в дебютном матче в НХЛ против «Айлендерс» (3:4 ОТ). Об этом сообщает «Матч ТВ».
Перед началом овертайма 27-летний россиянин перепутал ворота, не до конца изучив тонкости правил. В НХЛ, в отличие от КХЛ, команды перед дополнительной пятиминуткой меняются воротами.
«Я перед овертаймом особо не вникал в подробности. Тут другая лига — я даже не думал, меняются тут воротами или нет. Не знал, какая концепция. Поэтому остался в рамке. Смотрю — Варли подъезжает и говорит: “Эй, тебе туда!” И показывает на другую сторону площадки. Я так: “Ого, да? Ну ладно, окей”. И спокойно поехал туда.
Ничего страшного, ха‑ха. Людям только дай возможность, они зацепятся за любой курьез в их понимании. А я нормально к этому отношусь. Поехал и все. Ничего, сейчас такой период, что все узнаешь, адаптируешься — я обычно на это реагирую, отталкиваясь от своего опыта, который уже был», — сказал Федотов.
Федотов вышел на замену после первого периода и отразил 19 бросков по воротам из 21, чем помог «Филадельфии» заработать важное очко в борьбе за плей-офф. До окончания регулярного чемпионата «летчикам» осталось провести шесть матчей. Следующий матч команда проведет в субботу, 6 апреля, на выезде против «Баффало».