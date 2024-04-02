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02:00
Коламбус
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Рейнджерс
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11:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Федотов рассказал, как перепутал ворота в дебютном матче в НХЛ

Вратарь «Филадельфии» Иван Федотов прокомментировал курьез, который произошел с ним в дебютном матче в НХЛ против «Айлендерс» (3:4 ОТ). Об этом сообщает «Матч ТВ».

Филадельфия
АйлендерсНХЛ: таблица и календарь
Источник: Официальный сайт "Филадельфии"

Перед началом овертайма 27-летний россиянин перепутал ворота, не до конца изучив тонкости правил. В НХЛ, в отличие от КХЛ, команды перед дополнительной пятиминуткой меняются воротами.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я перед овертаймом особо не вникал в подробности. Тут другая лига — я даже не думал, меняются тут воротами или нет. Не знал, какая концепция. Поэтому остался в рамке. Смотрю — Варли подъезжает и говорит: “Эй, тебе туда!” И показывает на другую сторону площадки. Я так: “Ого, да? Ну ладно, окей”. И спокойно поехал туда.

Ничего страшного, ха‑ха. Людям только дай возможность, они зацепятся за любой курьез в их понимании. А я нормально к этому отношусь. Поехал и все. Ничего, сейчас такой период, что все узнаешь, адаптируешься — я обычно на это реагирую, отталкиваясь от своего опыта, который уже был», — сказал Федотов.

Федотов вышел на замену после первого периода и отразил 19 бросков по воротам из 21, чем помог «Филадельфии» заработать важное очко в борьбе за плей-офф. До окончания регулярного чемпионата «летчикам» осталось провести шесть матчей. Следующий матч команда проведет в субботу, 6 апреля, на выезде против «Баффало».

Филадельфия
3:4ОТ
1:2, 1:1, 1:0
Айлендерс
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