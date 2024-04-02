Федотов рассказал, как перепутал ворота в дебютном матче в НХЛ

«Я перед овертаймом особо не вникал в подробности. Тут другая лига — я даже не думал, меняются тут воротами или нет. Не знал, какая концепция. Поэтому остался в рамке. Смотрю — Варли подъезжает и говорит: “Эй, тебе туда!” И показывает на другую сторону площадки. Я так: “Ого, да? Ну ладно, окей”. И спокойно поехал туда.



Ничего страшного, ха‑ха. Людям только дай возможность, они зацепятся за любой курьез в их понимании. А я нормально к этому отношусь. Поехал и все. Ничего, сейчас такой период, что все узнаешь, адаптируешься — я обычно на это реагирую, отталкиваясь от своего опыта, который уже был», — сказал Федотов.