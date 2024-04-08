Дубль Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Чикаго»

Второй звездой матча был признан нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, на счету которого дубль и результативная передача. Россиянин забил первую и последнюю шайбы своей команды — в начале второго периода он нанес точный бросок из правого круга вбрасывания в большинстве, а в третьем завершил быструю контратаку своей команды.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=4a3b110c3bee7ee3&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241065" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После 70 сыгранных матчей на счету Капризова 89 (41+48) набранных очков. 26-летний россиянин стал первым игроком в истории «Миннесоты», кому удалось в трех сезонах подряд забить не менее 40 шайб.

Также Капризов вышел на седьмое место по очкам в истории франшизы, обойдя канадца Эндрю Брюннета. На счету россиянина 323 (155+168) набранных очков в 273 матчах. Уже в следующем сезоне он сможет войти в тройку лучших бомбардиров в истории «Миннесоты».

Нападающий «Миннесоты» Марат Хуснутдинов отметился в этой встрече результативной передачей. Для 21-летнего россиянина это второе результативное действие в НХЛ за 11 матчей.

Первой звездой матча был признан вратарь Йеспер Валльстедт, который проводил свой второй матч в НХЛ. 21-летний швед одержал первую победу, отразив все 24 броска по своим воротам.