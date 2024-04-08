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09:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Дубль Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Чикаго»

«Миннесота» на выезде обыграла «Чикаго» (4:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Миннесота
ЧикагоНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

Второй звездой матча был признан нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, на счету которого дубль и результативная передача. Россиянин забил первую и последнюю шайбы своей команды — в начале второго периода он нанес точный бросок из правого круга вбрасывания в большинстве, а в третьем завершил быструю контратаку своей команды.

Во время загрузки произошла ошибка.

После 70 сыгранных матчей на счету Капризова 89 (41+48) набранных очков. 26-летний россиянин стал первым игроком в истории «Миннесоты», кому удалось в трех сезонах подряд забить не менее 40 шайб.

Также Капризов вышел на седьмое место по очкам в истории франшизы, обойдя канадца Эндрю Брюннета. На счету россиянина 323 (155+168) набранных очков в 273 матчах. Уже в следующем сезоне он сможет войти в тройку лучших бомбардиров в истории «Миннесоты».

Нападающий «Миннесоты» Марат Хуснутдинов отметился в этой встрече результативной передачей. Для 21-летнего россиянина это второе результативное действие в НХЛ за 11 матчей.

Первой звездой матча был признан вратарь Йеспер Валльстедт, который проводил свой второй матч в НХЛ. 21-летний швед одержал первую победу, отразив все 24 броска по своим воротам.

«Миннесота» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции и имеет лишь математические шансы на выход в плей-офф. Для этого ей нужно выиграть все пять оставшихся матчей и надеяться на поражения «Вегаса» и «Сент-Луиса». Следующий матч «дикари» проведут в среду, 10 апреля, на выезде против «Колорадо».

Чикаго
0:4
0:0, 0:3, 0:1
Миннесота
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