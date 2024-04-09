Сергачев провел тренировку с «Тампой» после двойного перелома ноги
Защитник «Тампа-Бэй» Михаил Сергачев провел первую тренировку с командой после перелома левой ноги. Об этом сообщает журналистка Габби Ширли.
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Защитник «Тампа-Бэй» Михаил Сергачев провел первую тренировку с командой после перелома левой ноги. Об этом сообщает журналистка Габби Ширли.
Россиянин находился на льду в красном бесконтактном джерси.
«Я чувствовал себя хорошо. Мне понравилось находиться там с ребятами. Это намного лучше, чем просто быть одному на льду или с парой парней. Там была вся команда. Я просто хотел выйти на лед, чтобы посмотреть, на что я способен в плане скорости, и не только в плане ног, но и в плане мышления и тому подобного», — сказал Сергачев.
В начале февраля Сергачев сломал большеберцовую и малоберцовую кости левой ноги в выездной игре против «Рейнджерс» (1:3). Это была первая игра 25-летнего россиянина после восстановления от другого повреждения, из-за которого он пропустил полтора месяца. Сергачев был прооперирован и уже в середине марта приступил к индивидуальным тренировкам на льду.
Главный тренер «Тампы» Джон Купер заявил, что возвращение Сергачева в состав команды в ближайших матчах не ожидается и он сможет выйти на лед только в поздних раундах плей-офф.
«Очевидно, это придаст уверенности и морального духа как нам, так и ему. Ему еще предстоит пройти долгий путь, но здорово, что он уже с нами. Сергачев добился большого прогресса в восстановлении, но не думайте, что он будет играть уже в первом раунде плей-офф. Нет, не будет. Для начала нужно пройти один-два раунда, а дальше уже посмотрим», — сказал Купер.
В этом сезоне Сергачев провел 34 матча, в которых набрал 19 (2+17) очков.
«Тампа» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции и уже гарантировала себе место в плей-офф, который стартует 20 апреля.