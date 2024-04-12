Мэттьюс установил уникальное достижение в НХЛ в XXI веке

У гостей дублями отметились Тимо Мейер (13', 40') и Йеспер Братт (52', 59'), еще по одной шайбе забросили Эрик Хаула (1') и Нолан Фут (8'). У хозяев по две шайбы забросили Джон Таварес (1', 56') и Остон Мэттьюс (7', 28'), еще один гол забил Давид Кампф (30').

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов в этой встрече отразил 20 из 26 бросков по своим воротам.

Мэттьюс увеличил свой голевой счет в этом сезоне до 68 шайб. У 26-летнего американца есть еще три матча на то, чтобы улучшить свой рекордный результат по заброшенным шайбам за сезон в XXI веке. 10 апреля Мэттьюс забросил 66-ю шайбу и побил рекорд Овечкина, который держался 16 лет.

В этом матче американец забросил 50-ю шайбу в равных составах, что также является рекордом XXI века. За последние 33 года только трем игрокам в истории НХЛ удавалось добраться до этого показателя — до Мэттьюса эту отметку пробивали Бретт Халл (сезон-1990/91, 57) и Теему Селянне (сезон-1992/93, 52).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=cf9448f99b308e44&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241124" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После 78 сыгранных матчей на счету Мэттьюса 105 (68+37) набранных очков.