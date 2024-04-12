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Лос-Анджелес
Калгари
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05:00
Сиэтл
Сан-Хосе
13
03:00
Даллас
Виннипег
03
02:30
Айлендерс
Монреаль
ОТ
32
02:00
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42
02:00
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09:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Мэттьюс установил уникальное достижение в НХЛ в XXI веке

«Нью-Джерси» на выезде обыграл «Торонто» (6:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Торонто
Нью-ДжерсиНХЛ: таблица и календарь
Источник: AP 2023

У гостей дублями отметились Тимо Мейер (13', 40') и Йеспер Братт (52', 59'), еще по одной шайбе забросили Эрик Хаула (1') и Нолан Фут (8'). У хозяев по две шайбы забросили Джон Таварес (1', 56') и Остон Мэттьюс (7', 28'), еще один гол забил Давид Кампф (30').

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов в этой встрече отразил 20 из 26 бросков по своим воротам.

Мэттьюс увеличил свой голевой счет в этом сезоне до 68 шайб. У 26-летнего американца есть еще три матча на то, чтобы улучшить свой рекордный результат по заброшенным шайбам за сезон в XXI веке. 10 апреля Мэттьюс забросил 66-ю шайбу и побил рекорд Овечкина, который держался 16 лет.

В этом матче американец забросил 50-ю шайбу в равных составах, что также является рекордом XXI века. За последние 33 года только трем игрокам в истории НХЛ удавалось добраться до этого показателя — до Мэттьюса эту отметку пробивали Бретт Халл (сезон-1990/91, 57) и Теему Селянне (сезон-1992/93, 52).

Во время загрузки произошла ошибка.

После 78 сыгранных матчей на счету Мэттьюса 105 (68+37) набранных очков.

«Торонто» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч «кленовые листья» сыграют в воскресенье, 14 апреля, дома против «Детройта».

Торонто
5:6
2:3, 2:1, 1:2
Нью-Джерси
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