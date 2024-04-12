Игрок НХЛ шайбой разбил камеру за воротами: видео

Инцидент произошел в середине первого периода, когда гости получили право на большинство после удаления Евгения Малкина. 30-летний американец получил шайбу у синей линии и нанес мощный бросок по воротам Алекса Недельковича, но шайба пошла сильно выше. Настолько выше, что попала точно в объектив камеры за воротами, закрепленной на заградительном стекле.