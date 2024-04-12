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Лос-Анджелес
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41
05:00
Сиэтл
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13
03:00
Даллас
Виннипег
03
02:30
Айлендерс
Монреаль
ОТ
32
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11:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок НХЛ шайбой разбил камеру за воротами: видео

Защитник «Детройта» Шейн Гостисбеер во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (5:6) разбил одну из телевизионных камер.

Детройт
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Во время загрузки произошла ошибка.

Инцидент произошел в середине первого периода, когда гости получили право на большинство после удаления Евгения Малкина. 30-летний американец получил шайбу у синей линии и нанес мощный бросок по воротам Алекса Недельковича, но шайба пошла сильно выше. Настолько выше, что попала точно в объектив камеры за воротами, закрепленной на заградительном стекле.

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