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04:30
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Сан-Хосе
92
02:30
Рейнджерс
Оттава
40
02:00
Вашингтон
Бостон
20
02:00
Детройт
Монреаль
ОТ
54
02:00
Нью-Джерси
Айлендерс
14
02:00
Питтсбург
Нэшвилл
42
02:00
Тампа-Бэй
Баффало
24
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08:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Овечкин дважды не попал в пустые ворота в победном матче с «Бостоном»

«Вашингтон» дома обыграл «Бостон» (2:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Вашингтон
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Заброшенными шайбами в этой встрече отметились защитник Джон Карлсон (12') и нападающий Ник Дауд (60').

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провел на льду 18 минут и остался без набранных очков, отметившись одним броском в створ ворот, двумя силовыми приемами и двумя перехватами. В концовке встречи у 38-летнего россиянина были две возможности увеличить свой бомбардирский счет, но в обоих случаях Овечкин не попал по пустым воротам.

«Мы понимаем, что стоит на кону, и вы видите наши усилия. Важнейший гол Карлсона, отличная работа вратаря Линдгрена. Я думаю мы выглядели солидно все 60 минут, и прямо сейчас мы должны сконцентрироваться на завтрашней игре. Следующий матч будет ключевым», — сказал Овечкин после матча.

После 78 сыгранных матчей в активе Овечкина 64 (30+34) набранных очка.

«Вашингтон» добился важнейшей победы в борьбе за место в плей-офф и сохранил за собой восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Выездная победа над «Филадельфией» в заключительном матче регулярного чемпионата выведет «столичных» в плей-офф вне зависимости от результатов конкурентов. Встреча пройдет в среду, 17 апреля.

В случае поражения «Вашингтона» на выход в плей-офф смогут претендовать «Детройт», «Питтсбург» и «Филадельфия».

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Вашингтон
2:0
1:0, 0:0, 1:0
Бостон
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