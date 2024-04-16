Овечкин дважды не попал в пустые ворота в победном матче с «Бостоном»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=7f243e524070c11a&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241170" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Заброшенными шайбами в этой встрече отметились защитник Джон Карлсон (12') и нападающий Ник Дауд (60').

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провел на льду 18 минут и остался без набранных очков, отметившись одним броском в створ ворот, двумя силовыми приемами и двумя перехватами. В концовке встречи у 38-летнего россиянина были две возможности увеличить свой бомбардирский счет, но в обоих случаях Овечкин не попал по пустым воротам.

«Мы понимаем, что стоит на кону, и вы видите наши усилия. Важнейший гол Карлсона, отличная работа вратаря Линдгрена. Я думаю мы выглядели солидно все 60 минут, и прямо сейчас мы должны сконцентрироваться на завтрашней игре. Следующий матч будет ключевым», — сказал Овечкин после матча.

После 78 сыгранных матчей в активе Овечкина 64 (30+34) набранных очка.

«Вашингтон» добился важнейшей победы в борьбе за место в плей-офф и сохранил за собой восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Выездная победа над «Филадельфией» в заключительном матче регулярного чемпионата выведет «столичных» в плей-офф вне зависимости от результатов конкурентов. Встреча пройдет в среду, 17 апреля.

В случае поражения «Вашингтона» на выход в плей-офф смогут претендовать «Детройт», «Питтсбург» и «Филадельфия».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241077&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.