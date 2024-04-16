«Рейнджерс» выиграли регулярку НХЛ. Панарин набрал 120 очков

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Заброшенными шайбами в этой встрече отметились Джек Рословик (6'), Адам Фокс (29'), Артемий Панарин (45') и Алексис Лафреньер (53').

Первой звездой матча был признан вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, отразивший все 26 бросков по своим воротам и одержавший 36-ю победу в этом сезоне. 28-летний россиянин остановился в одной победе от личного рекорда по победам, который он установил в прошлом регулярном чемпионате.

Второй звездой матча стал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, в активе которого гол и результативная передача.

Панарин провел в регулярном чемпионате все 82 матча и набрал 120 (49+71) очков. Россиянину не хватило трех результативных баллов до клубного рекорда, который в сезоне-2005/06 установил Яромир Ягр.

Артемий Панарин стал четвертым российским игроком после Никиты Кучерова, Александра Могильного и Сергея Федорова, кому удалось достичь отметки в 120 очков за регулярку. Также 32-летний россиянин значительно улучшил личный рекорд по заброшенным шайбам — ранее его лучшим показателем были 32 шайбы в сезоне-2019/20.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=cfe1374b8609399b&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241168" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Перед началом матча Панарин был признан самым ценным игроком «Рейнджерс» по итогам сезона. Он выиграл эту награду во второй раз — впервые он удостоился этого приза в сезоне-2019/20.

«Рейнджерс» впервые с сезона-2014/15 одержали победу в регулярном чемпионате НХЛ и стал обладателем Президентского кубка. Нью-йоркцы выиграли 55 из 82 матчей регулярного чемпионата. Это лучший результат за всю историю клуба.

Примечательно, что на протяжении десяти последних сезонов победитель регулярки не добирался до финальной серии Кубка Стэнли и в девяти из десяти случаях вылетал в первых двух раундах плей-офф.