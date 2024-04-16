Илья Малинин пришел поболеть за «Кэпиталз» в джерси Овечкина
Чемпион мира по фигурному катанию Илья Малинин пришел на матч «Вашингтон» — «Бостон» в джерси Александра Овечкина.
Вашингтон
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Чемпион мира по фигурному катанию Илья Малинин пришел на матч «Вашингтон» — «Бостон» в джерси Александра Овечкина.
Встреча регулярного чемпионата НХЛ завершилась со счетом 2:0 в пользу «Кэпиталз». Во время матча, на трибунах был замечен чемпион и рекордсмен мира по фигурному катанию американец Илья Малинин.
Ранее агент Малинина рассказал, что Овечкин и Малинин знакомы. Также капитан «Вашингтона» подарил ему клубное джерси.
Овечкин в этой встрече не смог поразить пустые ворота дважды и остался без набранных очков.
«Мы понимаем, что стоит на кону, и вы видите наши усилия. Важнейший гол Карлсона, отличная работа вратаря Линдгрена. Я думаю мы выглядели солидно все 60 минут, и прямо сейчас мы должны сконцентрироваться на завтрашней игре. Следующий матч будет ключевым», — сказал Овечкин после матча.
«Вашингтон» добился важной победы в борьбе за место в плей-офф и сохранил за собой восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.
Илья Малинин на прошедшем в Монреале чемпионате мира выиграл золото, исполнив в произвольной программе шесть четверных прыжков. Малинин обновил мировой рекорд в произвольной программе. По итогам двух программ фигурист набрал 333,76 балла (105,97 в короткой и 227,79 в произвольной). Ранее мировой рекорд принадлежал соотечественнику Ильи американцу Натану Чену (224,92).