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Рейнджерс
Оттава
40
02:00
Вашингтон
Бостон
20
02:00
Детройт
Монреаль
ОТ
54
02:00
Нью-Джерси
Айлендерс
14
02:00
Питтсбург
Нэшвилл
42
02:00
Тампа-Бэй
Баффало
24
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09:06 (мск), источник: Sportmail.ru

Илья Малинин пришел поболеть за «Кэпиталз» в джерси Овечкина

Чемпион мира по фигурному катанию Илья Малинин пришел на матч «Вашингтон» — «Бостон» в джерси Александра Овечкина.

Вашингтон
БостонНХЛ: таблица и календарь

Встреча регулярного чемпионата НХЛ завершилась со счетом 2:0 в пользу «Кэпиталз». Во время матча, на трибунах был замечен чемпион и рекордсмен мира по фигурному катанию американец Илья Малинин.

Ранее агент Малинина рассказал, что Овечкин и Малинин знакомы. Также капитан «Вашингтона» подарил ему клубное джерси.

Овечкин в этой встрече не смог поразить пустые ворота дважды и остался без набранных очков.

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«Мы понимаем, что стоит на кону, и вы видите наши усилия. Важнейший гол Карлсона, отличная работа вратаря Линдгрена. Я думаю мы выглядели солидно все 60 минут, и прямо сейчас мы должны сконцентрироваться на завтрашней игре. Следующий матч будет ключевым», — сказал Овечкин после матча.

«Вашингтон» добился важной победы в борьбе за место в плей-офф и сохранил за собой восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

Илья Малинин на прошедшем в Монреале чемпионате мира выиграл золото, исполнив в произвольной программе шесть четверных прыжков. Малинин обновил мировой рекорд в произвольной программе. По итогам двух программ фигурист набрал 333,76 балла (105,97 в короткой и 227,79 в произвольной). Ранее мировой рекорд принадлежал соотечественнику Ильи американцу Натану Чену (224,92).

Во время загрузки произошла ошибка.
Вашингтон
2:0
1:0, 0:0, 1:0
Бостон
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