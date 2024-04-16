Илья Малинин пришел поболеть за «Кэпиталз» в джерси Овечкина

Встреча регулярного чемпионата НХЛ завершилась со счетом 2:0 в пользу «Кэпиталз». Во время матча, на трибунах был замечен чемпион и рекордсмен мира по фигурному катанию американец Илья Малинин.

Ранее агент Малинина рассказал, что Овечкин и Малинин знакомы. Также капитан «Вашингтона» подарил ему клубное джерси.

Овечкин в этой встрече не смог поразить пустые ворота дважды и остался без набранных очков.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=7f243e524070c11a&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241170" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы понимаем, что стоит на кону, и вы видите наши усилия. Важнейший гол Карлсона, отличная работа вратаря Линдгрена. Я думаю мы выглядели солидно все 60 минут, и прямо сейчас мы должны сконцентрироваться на завтрашней игре. Следующий матч будет ключевым», — сказал Овечкин после матча.

«Вашингтон» добился важной победы в борьбе за место в плей-офф и сохранил за собой восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

Илья Малинин на прошедшем в Монреале чемпионате мира выиграл золото, исполнив в произвольной программе шесть четверных прыжков. Малинин обновил мировой рекорд в произвольной программе. По итогам двух программ фигурист набрал 333,76 балла (105,97 в короткой и 227,79 в произвольной). Ранее мировой рекорд принадлежал соотечественнику Ильи американцу Натану Чену (224,92).