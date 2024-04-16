Панарин обогнал Буре по количеству очков за карьеру в НХЛ

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456241169" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Оттаву Сенаторс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 4:0. Одну из шайб в составе победителей записал на свой счет россиянин Артемий Панарин.

Панарин в этом матче отметился еще и результативной передачей и достиг отметки в 120 очков за сезон. Таким образом, он стал четвертым российским хоккеистом в истории, которому покорилось это достижение: ранее это по разу делали Александр Могильный (127 очков в сезоне-1992/93), Сергей Федоров (120 в 1993/94) и два раза Никита Кучеров (128 в 2018/19 и 142 в 80 матчах нынешнего сезона). На счету Панарина в текущем розыгрыше 49 голов и 71 передача.

Также Панарин превзошел достижение Павла Буре (779 очков, 437+342) по набранным очкам в регулярных чемпионатах среди россиян и теперь делит 11-е место по этому показателю с Алексеем Яшиным (337+444). Всего в активе Панарина 781 (265 голов + 516 результативных передач) очко во всех сезонах НХЛ. Рекордсменом является форвард «Вашингтона» Александр Овечкин (1549; 852+697).