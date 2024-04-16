Текущие события
Хоккей. НХЛ
04:30
Лос-Анджелес
Миннесота
13
Хоккей. НХЛ
04:30
Эдмонтон
Сан-Хосе
92
Хоккей. НХЛ
02:30
Рейнджерс
Оттава
40
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон
Бостон
20
Хоккей. НХЛ
02:00
Детройт
Монреаль
ОТ
54
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси
Айлендерс
14
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург
Нэшвилл
42
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй
Баффало
24
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
04:30
Лос-Анджелес
Миннесота
13
04:30
Эдмонтон
Сан-Хосе
92
02:30
Рейнджерс
Оттава
40
02:00
Вашингтон
Бостон
20
02:00
Детройт
Монреаль
ОТ
54
02:00
Нью-Джерси
Айлендерс
14
02:00
Питтсбург
Нэшвилл
42
02:00
Тампа-Бэй
Баффало
24
Хоккей. НХЛ. Все результаты
10:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Панарин обогнал Буре по количеству очков за карьеру в НХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в последнем матче команды в регулярном сезоне-2023/24 набрал свое 781-е очко в НХЛ.

Рейнджерс
ОттаваНХЛ: таблица и календарь
Во время загрузки произошла ошибка.

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Оттаву Сенаторс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 4:0. Одну из шайб в составе победителей записал на свой счет россиянин Артемий Панарин.

Панарин в этом матче отметился еще и результативной передачей и достиг отметки в 120 очков за сезон. Таким образом, он стал четвертым российским хоккеистом в истории, которому покорилось это достижение: ранее это по разу делали Александр Могильный (127 очков в сезоне-1992/93), Сергей Федоров (120 в 1993/94) и два раза Никита Кучеров (128 в 2018/19 и 142 в 80 матчах нынешнего сезона). На счету Панарина в текущем розыгрыше 49 голов и 71 передача.

Также Панарин превзошел достижение Павла Буре (779 очков, 437+342) по набранным очкам в регулярных чемпионатах среди россиян и теперь делит 11-е место по этому показателю с Алексеем Яшиным (337+444). Всего в активе Панарина 781 (265 голов + 516 результативных передач) очко во всех сезонах НХЛ. Рекордсменом является форвард «Вашингтона» Александр Овечкин (1549; 852+697).

«Рейнджерс» набрали 114 очков в 82 матчах и стали победителями регулярного чемпионата НХЛ. Ближайшие преследователи «Даллас» и «Каролина», в активе которых по 111 очков и одна игра в запасе, не смогут догнать лидера.

Рейнджерс
4:0
1:0, 1:0, 2:0
Оттава
Читайте также от «Спорт Mail.ru»
Арман Царукян возглавил рейтинг легкого веса UFC
Тренер «Челси» раскритиковал игроков за потасовку перед пенальти
Мирра Андреева прокомментировала работу с новым тренером
Сборная США по баскетболу назвала состав на Олимпиаду в Париже
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь