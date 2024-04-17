Овечкин сыграет против Панарина в первом раунде плей-офф НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин на исходе первого периода открыл счет в матче, подставив клюшку после наброса Дилана Макилрата.

Это 853-я шайба Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. До рекорда Уэйна Гретцки россиянину остался 41 гол. Всего в нынешнем сезоне на счету капитана «Вашингтона» 31 гол и 34 результативные передачи. Он достиг отметки в 1550 очков в регулярных чемпионатах (853+697).

Вторую шайбу команды в пустые ворота за три минуты до конца встречи забросил Ти Джей Оши.

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«Вашингтон» стал последней командой, оформившей выход в плей-офф НХЛ. В первом раунде им предстоит сыграть с лучшей командой регулярного чемпионата — «Рейнджерс». Команды девять раз встречались друг с другом в плей-офф, лидируют в противостоянии нью-йоркцы — 5−4. «Рейнджерс» выиграли три последних серии против «Вашингтона», при этом все победы были одержаны в семи матчах. Последний раз команды встречались в плей-офф НХЛ в 2015 году.

«Вашингтон» вышел в плей-офф в 15-й раз за 17 последних сезонов. Семь раз «столичные» вылетали в первом раунде, шесть раз — во втором. В 2018 году «Кэпиталз» единственный раз в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли.

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Овечкин также сыграет в плей-офф в 15-й раз в карьере. Всего он провел 147 матчей, в которых набрал 141 (72+69) результативный балл.

Для Панарина это будет седьмой плей-офф в карьере. Единственный раз его команда не сумела выйти в плей-офф в сезоне-2020/21. На его счету 57 матчей, в которых он набрал 46 (16+30) очков. Панарин ни разу в своей карьере не выигрывал Кубок Стэнли.

Противостояние «Рейнджерс» и «Вашингтона» также примечательно тренерским противостоянием. В прошлом сезоне «столичные» не сумели пробиться в плей-офф НХЛ, после чего руководство клуба отправило в отставку Питера Лавиолетта, который впоследствии стал главным тренером «Рейнджерс». «Вашингтон» возглавил Спенсер Карбери, для которого это первый тренерский опыт в НХЛ.

Плей-офф НХЛ стартует в субботу, 20 апреля. Точное расписание серии «Рейнджерс» — «Вашингтон» будет опубликовано позднее. Известно, что первые два матча серии пройдут в Нью-Йорке в «Мэдисон Сквер Гарден».