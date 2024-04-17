Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас
Чикаго
31
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
Калгари
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег
Сиэтл
43
Хоккей. НХЛ
02:30
Флорида
Торонто
52
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон
Оттава
13
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус
Каролина
63
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль
Детройт
Б
45
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия
Вашингтон
12
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
05:00
Вегас
Чикаго
31
05:00
Ванкувер
Калгари
41
03:00
Виннипег
Сиэтл
43
02:30
Флорида
Торонто
52
02:00
Бостон
Оттава
13
02:00
Коламбус
Каролина
63
02:00
Монреаль
Детройт
Б
45
02:00
Филадельфия
Вашингтон
12
Хоккей. НХЛ. Все результаты
08:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Овечкин сыграет против Панарина в первом раунде плей-офф НХЛ

«Вашингтон» на выезде обыграл «Филадельфию» (2:1) в заключительном матче регулярного чемпионата и завоевал путевку в плей-офф НХЛ.

Вашингтон
Филадельфия
РейнджерсНХЛ: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин на исходе первого периода открыл счет в матче, подставив клюшку после наброса Дилана Макилрата.

Это 853-я шайба Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. До рекорда Уэйна Гретцки россиянину остался 41 гол. Всего в нынешнем сезоне на счету капитана «Вашингтона» 31 гол и 34 результативные передачи. Он достиг отметки в 1550 очков в регулярных чемпионатах (853+697).

Вторую шайбу команды в пустые ворота за три минуты до конца встречи забросил Ти Джей Оши.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Вашингтон» стал последней командой, оформившей выход в плей-офф НХЛ. В первом раунде им предстоит сыграть с лучшей командой регулярного чемпионата — «Рейнджерс». Команды девять раз встречались друг с другом в плей-офф, лидируют в противостоянии нью-йоркцы — 5−4. «Рейнджерс» выиграли три последних серии против «Вашингтона», при этом все победы были одержаны в семи матчах. Последний раз команды встречались в плей-офф НХЛ в 2015 году.

«Вашингтон» вышел в плей-офф в 15-й раз за 17 последних сезонов. Семь раз «столичные» вылетали в первом раунде, шесть раз — во втором. В 2018 году «Кэпиталз» единственный раз в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли.

Во время загрузки произошла ошибка.

Овечкин также сыграет в плей-офф в 15-й раз в карьере. Всего он провел 147 матчей, в которых набрал 141 (72+69) результативный балл.

Для Панарина это будет седьмой плей-офф в карьере. Единственный раз его команда не сумела выйти в плей-офф в сезоне-2020/21. На его счету 57 матчей, в которых он набрал 46 (16+30) очков. Панарин ни разу в своей карьере не выигрывал Кубок Стэнли.

Противостояние «Рейнджерс» и «Вашингтона» также примечательно тренерским противостоянием. В прошлом сезоне «столичные» не сумели пробиться в плей-офф НХЛ, после чего руководство клуба отправило в отставку Питера Лавиолетта, который впоследствии стал главным тренером «Рейнджерс». «Вашингтон» возглавил Спенсер Карбери, для которого это первый тренерский опыт в НХЛ.

Плей-офф НХЛ стартует в субботу, 20 апреля. Точное расписание серии «Рейнджерс» — «Вашингтон» будет опубликовано позднее. Известно, что первые два матча серии пройдут в Нью-Йорке в «Мэдисон Сквер Гарден».

Во время загрузки произошла ошибка.
Филадельфия
1:2
0:1, 1:0, 0:1
Вашингтон
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь