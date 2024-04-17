НХЛ установила рекорд посещаемости за сезон

Сообщается, что 1294 матча регулярного чемпионата посетили в общей сумме 22 560 634 человек. Это на 124 тыс. больше, чем в рекордном сезоне-2022/23. В среднем каждую игру регулярного чемпионата посещали 17 435 зрителей, заполняемость арен составила 97 процентов.

Самой посещаемой игрой сезона стал февральский матч на открытом воздухе «Рейнджерс» — «Айлендерс» (6:5 ОТ). Встреча прошла на стадионе «Метлайф» и собрала на трибунах 79 690 зрителей.

Итоговый показатель посещаемости будет выше заявленного, так как в нем не учтена посещаемость 18 заключительных матчей регулярного чемпионата. Последние матчи регулярного чемпионата пройдут в пятницу, 19 апреля.