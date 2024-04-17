НХЛ установила рекорд посещаемости за сезон
Национальная хоккейная лига (НХЛ) установила рекорд по суммарной посещаемости за сезон. Об этом сообщает официальный сайт лиги.
Национальная хоккейная лига (НХЛ) установила рекорд по суммарной посещаемости за сезон. Об этом сообщает официальный сайт лиги.
Сообщается, что 1294 матча регулярного чемпионата посетили в общей сумме 22 560 634 человек. Это на 124 тыс. больше, чем в рекордном сезоне-2022/23. В среднем каждую игру регулярного чемпионата посещали 17 435 зрителей, заполняемость арен составила 97 процентов.
Самой посещаемой игрой сезона стал февральский матч на открытом воздухе «Рейнджерс» — «Айлендерс» (6:5 ОТ). Встреча прошла на стадионе «Метлайф» и собрала на трибунах 79 690 зрителей.
Итоговый показатель посещаемости будет выше заявленного, так как в нем не учтена посещаемость 18 заключительных матчей регулярного чемпионата. Последние матчи регулярного чемпионата пройдут в пятницу, 19 апреля.
Рекорд по посещаемости НХЛ может быть побит уже в следующем сезоне из-за грядущего переезда клуба «Аризона Койотис» в Солт-Лейк-Сити. Из-за проблем с арендой ледовой арены клуб был вынужден проводить домашние матчи на площадке местной студенческой команды, которая вмещала всего 4,6 тыс. зрителей.