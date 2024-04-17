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Виннипег
Сиэтл
43
02:30
Флорида
Торонто
52
02:00
Бостон
Оттава
13
02:00
Коламбус
Каролина
63
02:00
Монреаль
Детройт
Б
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Вашингтон
12
Хоккей. НХЛ. Все результаты
09:12 (мск), источник: Sportmail.ru

НХЛ установила рекорд посещаемости за сезон

Национальная хоккейная лига (НХЛ) установила рекорд по суммарной посещаемости за сезон. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Рейнджерс
Вашингтон
Аризона
АйлендерсНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

Сообщается, что 1294 матча регулярного чемпионата посетили в общей сумме 22 560 634 человек. Это на 124 тыс. больше, чем в рекордном сезоне-2022/23. В среднем каждую игру регулярного чемпионата посещали 17 435 зрителей, заполняемость арен составила 97 процентов.

Самой посещаемой игрой сезона стал февральский матч на открытом воздухе «Рейнджерс» — «Айлендерс» (6:5 ОТ). Встреча прошла на стадионе «Метлайф» и собрала на трибунах 79 690 зрителей.

Итоговый показатель посещаемости будет выше заявленного, так как в нем не учтена посещаемость 18 заключительных матчей регулярного чемпионата. Последние матчи регулярного чемпионата пройдут в пятницу, 19 апреля.

Рекорд по посещаемости НХЛ может быть побит уже в следующем сезоне из-за грядущего переезда клуба «Аризона Койотис» в Солт-Лейк-Сити. Из-за проблем с арендой ледовой арены клуб был вынужден проводить домашние матчи на площадке местной студенческой команды, которая вмещала всего 4,6 тыс. зрителей.

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