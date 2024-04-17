Овечкин стал самым «бесполезным» игроком «Кэпиталз» в регулярке

38-летний нападающий в этом сезоне провел 79 игр и набрал 65 (31+34) очков. Овечкин завершил регулярный сезон с худшим показателем полезности в «Кэпиталз» (-22). Еще шесть хоккеистов в команде завершили регулярку с показателями от −20 до −13.

Самым худшим в карьере Овечкина был сезон-2013/14 (-35).

Ранее Овечкин помог «Вашингтону» выйти в плей-офф. В заключительной встрече регулярного чемпионата НХЛ «столичные» обыграли на выезде «Филадельфию» со счетом 2:1. Овечкин в концовке первого периода открыл счет в матче, подставив клюшку после наброса Дилана Макилрота. Эта шайба стала для хоккеиста 853-й, до рекорда Гретцки россиянину остался 41 гол.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=1f597de2264cf04e&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241189" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Вашингтон» стал последней командой, оформившей выход в плей-офф НХЛ. В первом раунде им предстоит сыграть с лучшей командой регулярного чемпионата — «Рейнджерс». Команды девять раз встречались друг с другом в плей-офф, лидируют в противостоянии нью-йоркцы — 5−4. «Рейнджерс» выиграли три последних серии против «Кэпиталз», при этом все победы были одержаны в семи матчах. Последний раз команды встречались в плей-офф НХЛ в 2015 году.