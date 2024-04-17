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43
02:30
Флорида
Торонто
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02:00
Бостон
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11:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Овечкин стал самым «бесполезным» игроком «Кэпиталз» в регулярке

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин завершил регулярный сезон НХЛ с одним из худших показателей полезности в карьере.

ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
Источник: NHL.com

38-летний нападающий в этом сезоне провел 79 игр и набрал 65 (31+34) очков. Овечкин завершил регулярный сезон с худшим показателем полезности в «Кэпиталз» (-22). Еще шесть хоккеистов в команде завершили регулярку с показателями от −20 до −13.

Самым худшим в карьере Овечкина был сезон-2013/14 (-35).

Ранее Овечкин помог «Вашингтону» выйти в плей-офф. В заключительной встрече регулярного чемпионата НХЛ «столичные» обыграли на выезде «Филадельфию» со счетом 2:1. Овечкин в концовке первого периода открыл счет в матче, подставив клюшку после наброса Дилана Макилрота. Эта шайба стала для хоккеиста 853-й, до рекорда Гретцки россиянину остался 41 гол.

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«Вашингтон» стал последней командой, оформившей выход в плей-офф НХЛ. В первом раунде им предстоит сыграть с лучшей командой регулярного чемпионата — «Рейнджерс». Команды девять раз встречались друг с другом в плей-офф, лидируют в противостоянии нью-йоркцы — 5−4. «Рейнджерс» выиграли три последних серии против «Кэпиталз», при этом все победы были одержаны в семи матчах. Последний раз команды встречались в плей-офф НХЛ в 2015 году.

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