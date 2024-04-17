«Вашингтон» сменил аватарку в соцсетях на лицо довольного Овечкина

Источник: Соцсети

За семь секунд до конца встречи в кадры трансляции попало лицо улыбающегося Александра Овечкина, который готовился к тому, чтобы выйти на лед и отпраздновать успех с партнерами по команде.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=66a45f4469ea213b&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241190" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Лицо довольного Овечкина быстро завирусилось в соцсетях и стало мемом. Пресс-служба «Вашингтона» использовала его в качестве новой аватарки в официальном клубном аккаунте в соцсети X.

Овечкин сыграет в плей-офф НХЛ в 15-й раз в карьере. В первом раунде «Вашингтону» предстоит сыграть с лучшей командой регулярного чемпионата — «Рейнджерс».