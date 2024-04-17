«Вашингтон» сменил аватарку в соцсетях на лицо довольного Овечкина
«Вашингтон» на выезде обыграл «Филадельфию» (2:1) в заключительном матче плей-офф НХЛ и завоевал последнее место в плей-офф НХЛ.
«Вашингтон» на выезде обыграл «Филадельфию» (2:1) в заключительном матче плей-офф НХЛ и завоевал последнее место в плей-офф НХЛ.
За семь секунд до конца встречи в кадры трансляции попало лицо улыбающегося Александра Овечкина, который готовился к тому, чтобы выйти на лед и отпраздновать успех с партнерами по команде.
Лицо довольного Овечкина быстро завирусилось в соцсетях и стало мемом. Пресс-служба «Вашингтона» использовала его в качестве новой аватарки в официальном клубном аккаунте в соцсети X.
Овечкин сыграет в плей-офф НХЛ в 15-й раз в карьере. В первом раунде «Вашингтону» предстоит сыграть с лучшей командой регулярного чемпионата — «Рейнджерс».
Плей-офф НХЛ стартует в субботу, 20 апреля. Точное расписание серии «Рейнджерс» — «Вашингтон» будет опубликовано позднее. Известно, что первые два матча серии пройдут в Нью-Йорке в «Мэдисон Сквер Гарден».