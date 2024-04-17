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Виннипег
Сиэтл
43
02:30
Флорида
Торонто
52
02:00
Бостон
Оттава
13
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Коламбус
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11:33 (мск), источник: Sportmail.ru

«Вашингтон» сменил аватарку в соцсетях на лицо довольного Овечкина

«Вашингтон» на выезде обыграл «Филадельфию» (2:1) в заключительном матче плей-офф НХЛ и завоевал последнее место в плей-офф НХЛ.

Вашингтон
ФиладельфияНХЛ: таблица и календарь
Источник: Соцсети

За семь секунд до конца встречи в кадры трансляции попало лицо улыбающегося Александра Овечкина, который готовился к тому, чтобы выйти на лед и отпраздновать успех с партнерами по команде.

Во время загрузки произошла ошибка.

Лицо довольного Овечкина быстро завирусилось в соцсетях и стало мемом. Пресс-служба «Вашингтона» использовала его в качестве новой аватарки в официальном клубном аккаунте в соцсети X.

Овечкин сыграет в плей-офф НХЛ в 15-й раз в карьере. В первом раунде «Вашингтону» предстоит сыграть с лучшей командой регулярного чемпионата — «Рейнджерс».

Плей-офф НХЛ стартует в субботу, 20 апреля. Точное расписание серии «Рейнджерс» — «Вашингтон» будет опубликовано позднее. Известно, что первые два матча серии пройдут в Нью-Йорке в «Мэдисон Сквер Гарден».

Филадельфия
1:2
0:1, 1:0, 0:1
Вашингтон
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