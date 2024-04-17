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43
02:30
Флорида
Торонто
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02:00
Бостон
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12:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Мать Овечкина отреагировала на выход «Вашингтона» в плей-офф

Татьяна Овечкина, мать капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, прокомментировала выход «столичных» в плей-офф НХЛ. Об этом сообщает ТАСС.

Вашингтон
ФиладельфияНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

«Вашингтон» на выезде обыграл «Филадельфию» (2:1) в заключительном матче регулярного чемпионата и завоевал последнее место в плей-офф НХЛ. Овечкин стал автором первой шайбы своей команды.

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«Выиграла команда, мальчишки — молодцы, я рада за них. Они сумели здорово настроиться на оставшиеся игры. Весь чемпионат получился интересным, я рада за команду, за молодого тренера, он — молодчик. И Сашка молодец, как всегда», — сказала Татьяна Овечкина.

Овечкин завершил регулярный чемпионат с 31 шайбой в 79 матчах. Отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ составляет 41 шайбу.

«Круто, что 31 шайба? Да что там крутого, ничего крутого нет. А что касается погони за Гретцки, то я к этому спокойно отношусь, это у вас какие-то прогнозы, вы все считаете что-то, а надо просто играть», — ответила Овечкина.

Овечкин сыграет в плей-офф НХЛ в 15-й раз в карьере. В первом раунде «Вашингтону» предстоит сыграть с лучшей командой регулярного чемпионата — «Рейнджерс».

Плей-офф НХЛ стартует в субботу, 20 апреля. Точное расписание серии «Рейнджерс» — «Вашингтон» будет опубликовано позднее. Известно, что первые два матча серии пройдут в Нью-Йорке в «Мэдисон Сквер Гарден».

Татьяна Овечкина является двукратной олимпийской чемпионкой и пятикратной чемпионкой Европы по баскетболу в составе сборной СССР.

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