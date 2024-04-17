Мать Овечкина отреагировала на выход «Вашингтона» в плей-офф

«Вашингтон» на выезде обыграл «Филадельфию» (2:1) в заключительном матче регулярного чемпионата и завоевал последнее место в плей-офф НХЛ. Овечкин стал автором первой шайбы своей команды.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=1f597de2264cf04e&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241189" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Выиграла команда, мальчишки — молодцы, я рада за них. Они сумели здорово настроиться на оставшиеся игры. Весь чемпионат получился интересным, я рада за команду, за молодого тренера, он — молодчик. И Сашка молодец, как всегда», — сказала Татьяна Овечкина.

Овечкин завершил регулярный чемпионат с 31 шайбой в 79 матчах. Отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ составляет 41 шайбу.

«Круто, что 31 шайба? Да что там крутого, ничего крутого нет. А что касается погони за Гретцки, то я к этому спокойно отношусь, это у вас какие-то прогнозы, вы все считаете что-то, а надо просто играть», — ответила Овечкина.

Овечкин сыграет в плей-офф НХЛ в 15-й раз в карьере. В первом раунде «Вашингтону» предстоит сыграть с лучшей командой регулярного чемпионата — «Рейнджерс».

Плей-офф НХЛ стартует в субботу, 20 апреля. Точное расписание серии «Рейнджерс» — «Вашингтон» будет опубликовано позднее. Известно, что первые два матча серии пройдут в Нью-Йорке в «Мэдисон Сквер Гарден».

Татьяна Овечкина является двукратной олимпийской чемпионкой и пятикратной чемпионкой Европы по баскетболу в составе сборной СССР.