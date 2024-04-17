Буре: Если Ови побьет рекорд Гретцки, для меня Уэйн останется № 1

— Овечкину осталось забросить 41 шайбу, чтобы обогнать Уэйна Гретцки. Нас ждет что-то грандиозное? Как рекорд Боба Бимона в прыжках?

— Это исторический рекорд, который станет большой вехой в хоккее. Об этом будут много говорить. А тут такую высоту — или даже длину, если вы говорите о Бимоне — берет российский парень. Это завораживает. Овечкин сделает то, что не смогли другие. Александр совершит грандиозную вещь не только для себя, но и для страны.

— Как ваш знакомый Гретцки отреагирует, когда у него отберут вечный рекорд?

— Уэйн — отличный человек, я с ним общался на протяжении многих лет. Надо у него спросить, как он отреагирует. Думаю, что нормально.

Для меня Гретцки все равно останется самым крутым спортсменом за всю историю существования хоккея, даже если падут какие-то его рекорды. Я же видел, как Гретцки играет. Кроме голов, он набирал по 200 очков за сезон. И делал на льду такие вещи, от которых захватывало дух. Он мог просчитать игровую комбинацию на три-четыре шага вперед. Я других таких хоккеистов не видел, — приводит слова Буре «Матч-ТВ».

Овечкин завершил регулярный чемпионат НХЛ, забив 853 шайбы. Капитан «Кэпиталз» помог команде выйти в плей-офф. В первом раунде «столичным» предстоит сыграть с лучшей командой регулярного чемпионата — «Рейнджерс».