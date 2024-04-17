«Вашингтон» опубликовал видео из раздевалки после выхода в плей-офф

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456241195" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Вашингтон» со счетом 2:1 победил «Филадельфию» в заключительном матче регулярного чемпионата сезона-2023/24. Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр».

Команда Александра Овечкина стала последним участником плей-офф НХЛ, забрав вторую «уайлд кард» Восточной конференции в конкуренции с «Филадельфией», а также «Детройтом» и «Питтсбургом». На финише «Кэпиталз» выбрались из серии с шестью поражениями подряд и выиграли три последних матча против «Тампы-Бэй», «Бостона» и «Филадельфии».

После окончания встречи главный тренер столичного клуба Спенсер Карбери обратился к команде с поздравительной речью.

«Вау, что за момент! Парни, я очень горжусь нашим коллективом. Нас списывали еще месяц назад. Говорили: “Нет, они не способны достичь этого. Нет, они не способны выйти в плей-офф и быть командой уровня плей-офф”. И как наша команда показала характер! Вы очень много работали, не важно — тренировка, разбор. И показывали каждый вечер — на выезде, дома. У нас были сложные матчи, на следующий день мы снова боролись, искали путь к победе вне зависимости от того, что говорили снаружи этой раздевалки. И я горжусь этой командой», — сказал Карбери в своей речи в раздевалке.

Также главный тренер столичного клуба поздравил Овечкина и Оши с важными голами и отметил уверенную игру вратаря Чарли Линдгрена.

Овечкин завершил регулярный чемпионат НХЛ с результатом в 31 шайбу. В общей сложности на счету 38-летнего российского нападающего 853 шайбы, до рекорда Уэйна Гретцки остался 41 гол.

Александр Овечкин сыграет в плей-офф НХЛ в 15-й раз в карьере. В первом раунде Кубка Стэнли 2024 года «Вашингтон» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс». В нынешнем сезоне НХЛ команды встречались четыре раза и одержали по две домашние победы: «Вашингтон» был сильнее со счетом 4:0 и 3:2, «Рейнджерс» — со счетом 5:1 и 2:1.