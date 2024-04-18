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08:43 (мск), источник: Sportmail.ru

В НХЛ сыграло рекордное количество россиян за последние 23 года

Российский нападающий Руслан Исхаков дебютировал за «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (5:4).

Айлендерс
ПиттсбургНХЛ: таблица и календарь
Источник: AP 2023

23-летний нападающий стал 65-м представителем России, сыгравшим в этом сезоне НХЛ. Это лучший результат с сезона-2000/01, когда в лиге было заиграно рекордное количество россиян — 72.

В дебютной встрече Исхаков провел на льду немногим больше 14 минут и успел отличиться результативной передачей. Также на счету россиянина два броска в створ ворот и одна потеря.

Во время загрузки произошла ошибка.

Исхаков является воспитанником московских «Динамо» и «Спартака». На драфте НХЛ 2018 года он был выбран «Айлендерс» во втором раунде под общим 43-м номером. В этом сезоне россиянин стал лучшим бомбардиром фарм-клуба «островитян» в АХЛ. На его счету 69 матчей, в которых он набрал 50 (18+32) очков.

За «Айлендерс» выступают вратари Илья Сорокин и Семен Варламов, а также защитник Александр Романов. Исхаков стал четвертым российским хоккеистом в составе нью-йоркской команды в этом сезоне.

В первом раунде плей-офф НХЛ «Айлендерс» сыграют против «Каролины». Первый матч серии пройдет в воскресенье, 21 апреля.

Айлендерс
5:4
1:1, 2:2, 2:1
Питтсбург
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