В НХЛ сыграло рекордное количество россиян за последние 23 года

23-летний нападающий стал 65-м представителем России, сыгравшим в этом сезоне НХЛ. Это лучший результат с сезона-2000/01, когда в лиге было заиграно рекордное количество россиян — 72.

В дебютной встрече Исхаков провел на льду немногим больше 14 минут и успел отличиться результативной передачей. Также на счету россиянина два броска в створ ворот и одна потеря.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=8b23ce62425f99a6&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241201" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Исхаков является воспитанником московских «Динамо» и «Спартака». На драфте НХЛ 2018 года он был выбран «Айлендерс» во втором раунде под общим 43-м номером. В этом сезоне россиянин стал лучшим бомбардиром фарм-клуба «островитян» в АХЛ. На его счету 69 матчей, в которых он набрал 50 (18+32) очков.

За «Айлендерс» выступают вратари Илья Сорокин и Семен Варламов, а также защитник Александр Романов. Исхаков стал четвертым российским хоккеистом в составе нью-йоркской команды в этом сезоне.