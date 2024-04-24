Овечкин подарил победу «Рейнджерс» во втором матче плей-офф НХЛ
«Рейнджерс» дома обыграли «Вашингтон» (4:3) во втором матче первого раунда плей-офф Восточной конференции НХЛ.
«Рейнджерс» дома обыграли «Вашингтон» (4:3) во втором матче первого раунда плей-офф Восточной конференции НХЛ.
У хозяев отличились Винсент Трочек (8'), Мика Зибанеджад (15'), Джек Рословик (33') и К'Андре Миллер (37'). У гостей забивали Коннор Макмайкл (6'), Дилан Строум (25') и Том Уилсон (52').
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вновь остался без набранных очков. Он провел на льду 19 минут 13 секунд, нанес один бросок в створ и сделал шесть силовых приемов. В концовке второго периода россиянин допустил потерю шайбы при игре в большинстве, которая привела к голу Миллера. Эта шайба в итоге стала для «Рейнджерс» победной.
«Да, там был какой-то странный отскок и Зибанежад сыграл клюшкой по клюшке. Как я уже сказал, неудачный отскок, но я должен играть надежнее, особенно в таких моментах», — сказал Овечкин после матча.
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 22 из 25 бросков и одержал 15-ю победу в плей-офф НХЛ. Его одноклубник Артемий Панарин остался без набранных очков, но смог отметиться зрелищным силовым приемом против Ти Джея Оши, после которого тот не смог продолжить игру.
«Рейнджерс» повели в серии с «Вашингтоном» со счетом 2−0, и теперь команды перебираются в американскую столицу. Третий матч серии пройдет в субботу, 27 апреля.