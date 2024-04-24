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09:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Суперсейв Бобровского помог «Флориде» вновь обыграть «Тампу»

«Флорида» обыграла «Тампу-Бэй» (3:2 ОТ) во втором матче первого раунда плей-офф Восточной конференции НХЛ.

Флорида
Тампа-БэйНХЛ: таблица и календарь
Источник: AP 2023

У хозяев в первом периоде отличились Сэм Беннетт (7') и Владимир Тарасенко (16'). После перерыва гости ответили на это точными бросками Брэйдена Поинта (21') и Стивена Стэмкоса (26').

Вторая половина встречи прошла без заброшенных шайб благодаря уверенной игре российских вратарей Сергея Бобровского и Андрея Василевского. Особенно отличился вратарь «Флориды», который совершил невероятное спасение в прыжке, находясь в момент броска спиной к сопернику.

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На исходе третьей минуте овертайма победный гол забил нападающий «Флориды» Картер Верхэге. Он был признан первой звездой матча.

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Для 28-летнего канадца это 17-я шайба в матчах плей-офф и пятая — в овертаймах. По этому показателю он поднялся на третье место в истории НХЛ, которое теперь делит с Гленном Андерсоном, Патриком Кэйном и Кори Перри. Рекордсменом является Джо Сакик, на счету которого восемь шайб в овертаймах.

Сергей Бобровский был признан второй звездой матча. 35-летний россиянин отразил 21 из 23 бросков и одержал 31-ю победу в плей-офф НХЛ. У его визави Андрея Василевского 34 отраженных броска из 37 и звание третьей звезды встречи.

Нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко провел 99-ю игру в плей-офф НХЛ и забросил 45-ю шайбу, благодаря чему вышел на пятое место в списке лучших снайперов плей-офф среди россиян.

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Лучшие российские снайперы в плей-офф НХЛ:

  1. Александр Овечкин — 72 шайбы (149 матчей);
  2. Евгений Малкин — 67 шайб (177 матчей);
  3. Никита Кучеров — 53 шайбы (144 матча);
  4. Сергей Федоров — 52 шайбы (183 матча);
  5. Владимир Тарасенко — 45 шайб (99 матчей).

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился результативной передачей при розыгрыше большинства, которое реализовал капитан команды Стивен Стэмкос. После 144 сыгранных матчей в плей-офф НХЛ на его счету 162 (53+109) результативных балла.

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«Флорида» повела в серии с «Тампой» со счетом 2−0, и теперь команды перебираются на домашнюю арену «молний». Третий матч серии пройдет в пятницу, 26 апреля.

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Флорида
3:2ОТ
2:0, 0:2, 0:0
Тампа-Бэй
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