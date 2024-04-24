Тренер «Вашингтона»: Овечкин не в своей тарелке

Хоккей, НХЛ, Первый раунд24.04.2024, 02:00 (МСК UTC+3)Madison Square Garden, 18006 зрителей
|Питер Лавиолетт
|Спенсер Карбери
|Игорь Шестеркин
|Чарли Линдгрен
|05:09
|Коннор Макмайкл
|07:56
|Винс Трочек(Эрик I Густафссон)
|10:26
|Джейкоб Труба
|13:02
|Николя Обе-Кубель
|14:28
|Мика Зибанежад(Алексис Лафренье, Винс Трочек)
|15:57
|Ти Джей Оши
|16:25
|Крис Крайдер
|23:44
|Мэтт Ремпе
|24:14
|Дилан Строум(Том Уилсон, Макс Пачиоретти)
|24:34
|Мартин Фехервари
|30:34
|Джон Карлсон
|32:26
|Джек Рословик(Эрик I Густафссон, Алексис Лафренье)
|35:40
|Эрик I Густафссон
|36:52
|К`Андре Миллер(Крис Крайдер, Мика Зибанежад)
|46:47
|Коннор Макмайкл
|49:30
|Ник Дауд
|50:51
|Командный штраф
|51:45
|Том Уилсон(Хендрикс Лапьер, Джон Карлсон)
Мика Зибанежад (Рейнджерс), Винс Трочек (Рейнджерс), К`Андре Миллер (Рейнджерс)
|10
|Штрафное время
|12
|6
|Игра в большинстве
|5
|2
|Голы в большинстве
|2
|1
|Голы в меньшинстве
|0