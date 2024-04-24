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11:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Тренер «Вашингтона»: Овечкин не в своей тарелке

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери оценил игру капитана команды Александра Овечкина в первых двух матчах первого раунда плей-офф Восточной конференции НХЛ против «Рейнджерс». Об этом сообщает журналистка Сэмми Сильбер.

Вашингтон
РейнджерсНХЛ: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Столичный клуб проиграл два стартовых матча серии (1:4, 3:4). Овечкин в этих встречах не сумел отметиться результативными действиями и нанес лишь один бросок в створ.

«В первых двух играх он выглядит немного не в своей тарелке. Но он старается», — сказал Карбери.

Минувшей ночью Овечкин при игре в большинстве допустил потерю шайбы, которая привела к голу защитника «Рейнджерс» К'Андре Миллера. Эта шайба в итоге стала для нью-йоркской команды победной.

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«Вашингтон» уступает в серии с «Рейнджерс» со счетом 0−2. Третий матч пройдет в столице США в субботу, 27 апреля.

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Рейнджерс
4:3
2:1, 2:1, 0:1
Вашингтон
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