Тренер «Вашингтона»: Овечкин не в своей тарелке

Столичный клуб проиграл два стартовых матча серии (1:4, 3:4). Овечкин в этих встречах не сумел отметиться результативными действиями и нанес лишь один бросок в створ.

«В первых двух играх он выглядит немного не в своей тарелке. Но он старается», — сказал Карбери.

Минувшей ночью Овечкин при игре в большинстве допустил потерю шайбы, которая привела к голу защитника «Рейнджерс» К'Андре Миллера. Эта шайба в итоге стала для нью-йоркской команды победной.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=0141a6e97808f095&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241264" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Вашингтон» уступает в серии с «Рейнджерс» со счетом 0−2. Третий матч пройдет в столице США в субботу, 27 апреля.