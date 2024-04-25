Самсонов — лучший игрок «Торонто» в проигранном матче плей-офф

У гостей дублем отметился Брэд Маршанд (52', 60'), еще по одной шайбе забили Трент Фредерик (38') и Джейк Дебраск (42'). У хозяев отличились Мэттью Найз (33') и Тайлер Бертуцци (52').

Нападающий «Бостона» Брэд Маршанд забросил 12-ю победную шайбу в плей-офф НХЛ и установил новый рекорд франшизы.

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил 30 из 33 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой встречи, расположившись позади Брэда Маршанда и вратаря «Бостона» Джереми Свэймана.

«Бостон» повел в серии с «Торонто» со счетом 2−1. Четвертый матч серии пройдет в воскресенье, 28 апреля.