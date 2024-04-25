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08:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Самсонов — лучший игрок «Торонто» в проигранном матче плей-офф

«Бостон» на выезде обыграл «Торонто» (4:2) в третьем матче первого раунда плей-офф Восточной конференции НХЛ.

Бостон
ТоронтоНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

У гостей дублем отметился Брэд Маршанд (52', 60'), еще по одной шайбе забили Трент Фредерик (38') и Джейк Дебраск (42'). У хозяев отличились Мэттью Найз (33') и Тайлер Бертуцци (52').

Нападающий «Бостона» Брэд Маршанд забросил 12-ю победную шайбу в плей-офф НХЛ и установил новый рекорд франшизы.

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил 30 из 33 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой встречи, расположившись позади Брэда Маршанда и вратаря «Бостона» Джереми Свэймана.

«Бостон» повел в серии с «Торонто» со счетом 2−1. Четвертый матч серии пройдет в воскресенье, 28 апреля.

Во время загрузки произошла ошибка.
Торонто
2:4
0:0, 1:1, 1:3
Бостон
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